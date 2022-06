Κάιλι Τζένερ μαγιό: Το “διαφανές” μπικίνι που σόκαρε τους θαυμαστές της

Η Κάιλι Τζένερ σόκαρε τους 345 εκατομμύρια followers της, όταν ανέβασε στο Instagram της φωτογραφίες όπου φορούσε ένα μαγιό που την έκανε να φαίνεται γυμνή. Η 24χρονη τηλεπερσόνα του «Keeping Up With The Kardashians» είχε άκρως παιχνιδιάρικη διάθεση στη λεζάντα που συνόδεψε τις φωτογραφίες γράφοντας: «Free the nipple», δηλαδή «Ελευθερώστε τη θηλή».

Η μητέρα δύο παιδιών βρίσκεται για διακοπές στη Γιούτα, καθώς την έχουν δει να κολυμπά στη λίμνη Πάουελ, αλλά και να χαλαρώνει παρέα με φίλους της. Η Κιμ Καρντάσιαν ήταν από τους πρώτους που πάτησαν like, ενώ η κολλητή φίλη της Κάιλι, Malika Haqq, πρόσθεσε ξεκαρδιστικά: «Ελευθερώστε τες». Η διάσημη influencer πόζαρε στον φακό δείχνοντας το στήθος της. Το εν λόγω μαγιό είναι του γνωστού σχεδιαστή Jean Paul Gaultier και κοστίζει 325 δολάρια.