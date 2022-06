Ο πατέρας που έτρεχε με τον τετραπληγικό γιο του: Η εμβληματική φιγούρα του Ντικ Χόιτ

Ο Ντικ Χόιτ, υπήρξε ένα πρόσωπο που είχε μπει σε κάθε σπίτι και κυρίως, στις καρδιές όσων τον είχαν δει έστω και μια φορά. Συμμετείχε με περίσσεια δύναμη σε αγώνες δρόμου σε όλη την Αμερική σπρώχνοντας το γιο του Ρικ ο οποίος βρισκόταν σε αναπηρικό καροτσάκι.Ο Ντικ έφυγε από τη ζωή στις 18 Μαρτίου 2021 σε ηλικία 80 ετών με αιτία θανάτου καρδιακή ανεπάρκεια ενώ το δυσάρεστο αυτό γεγονός ανακοινώθηκε από την Αθλητική Ένωση της Βοστώνης, η οποία διοργανώνει τον Μαραθώνιο της Βοστώνης.

Dick Hoyt, who became a local hero for pushing his son Rick in the #BostonMarathon for more than three decades, has died. https://t.co/3iDYsxeLqH pic.twitter.com/rLErr4w41b

Ο Ντικ Χόιτ γεννήθηκε την πρώτη του Ιουνίου το 1940 στο Γουίντσεστερ της Μασαχουσέτης. Ο πατέρας του ήταν πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και η μητέρα του ασχολούνταν με το σπίτι. Και οι δυο τον μεγάλωσαν με αγάπη. Το 1961 παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Τζούντι Λέιτον, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά Στρατού και στην Αεροπορική Εθνοφρουρά για 37 χρόνια. Αφού έγινε γνωστός για τα επιτεύγματά του και του γιου του Ρικ στους αγώνες, ξεκίνησε μια καριέρα ως motivational speaker, δίνοντας έως και 100 ομιλίες το χρόνο.

Dick Hoyt, the runner who became well known for competing in the Boston Marathon (32 times) and other races while pushing his son, Rick, in a wheelchair, passed away one year ago today.

"Dad, when I`m running, it feels like I`m not even handicapped."#RIP pic.twitter.com/cD7vIyCao3

