Ιράν – ελληνικά τάνκερ: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανάρτησε βίντεο με βίαιη κατάληψη

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ανάρτησε βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η κατάληψη ενός εκ των δύο ελληνόκτητων πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο από τους Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο σχετικό μήνυμα αναφέρει: ″Έκλεψαν το πετρέλαιο του Ιράν στις ακτές της Ελλάδας, στη συνέχεια γενναίοι Ιρανοί ανταπέδωσαν και κατάσχεσαν τα πετρελαιοφόρα του εχθρού. Αλλά στην προπαγάνδα των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης, το Ιράν κατηγορείται για κλοπή. Ποιος είναι ο κλέφτης; Εσύ που μας έκλεψες το πετρέλαιο ή εμείς που το πήραμε πίσω;». Υπενθυμίζεται πως οι ιρανικές αρχές κατέλαβαν δύο ελληνόκτητων δεξαμενοπλοίων τα οποία πλέον φαίνεται πως κρατούνται στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν και κοντά στο νησί Λαράκ.

Η κίνηση αυτή ήρθε, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ως απάντηση στην Ελλάδα που αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα των ΗΠΑ για κράτηση ρωσικού πλοίου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και την απάντληση αυτού.

Το Ιράν μάλιστα επιμένει για επίλυση του θεματος χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά την συνέντευξή του στο Reuters. «Αυτό που συνέβη ήταν μια απαράδεκτη πράξη, ουσιαστικά διεθνούς πειρατείας και το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό», τονίζει ο Έλληνας πρωθυπουργός.

They stole Iran’s oil on the coast of #Greece, then brave Iranians retaliated and confiscated the enemy’s oil tankers. But in the mainstream media’s propaganda, Iran is accused of theft. Who’s the thief? You who stole our oil or us who took it back? pic.twitter.com/KqXFlJcwKW

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 4, 2022