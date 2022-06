Κάρλος Τέβες καριέρα: Τέλος το ποδόσφαιρο για τον Αργεντινό

Ο Κάρλος Τέβες πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, με τον 38χρονο επιθετικό να ανακοινώνει το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας σε Μέσο της Αργεντινής. Ο Κάρλος Τέβες αγωνίστηκε για τελευταία φορά τον περασμένο Ιούλιο με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς και παρότι είχε προτάσεις από ομάδες των ΗΠΑ, αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του.

«Σταματάω το ποδόσφαιρο, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Είχα προσφορές στα χέρια μου, μου πρότειναν να παίξω στις ΗΠΑ, αλλά αρνήθηκα. Αυτό ήταν, έχω δώσει τα πάντα. Η τελευταία μου σεζόν ήταν πολύ δύσκολη, αλλά μπορούσα να δω τον πατέρα μου. Σταμάτησα να παίζω γιατί έχασα το νούμερο ένα θαυμαστή μου», ανέφερε ο Τέβες, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως θα ήθελε να παραμείνει στο ποδόσφαιρο, ως προπονητής.

Carlos Tevez has announced his retirement from football at 38 years old 👏 pic.twitter.com/1E34XE8wGw

