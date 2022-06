Δωρητής σπέρματος με γενετική διαταραχή: Η τρομακτική ιστορία 37χρονου

Ένας δωρητής σπέρματος που προχωρούσε σε ιδιωτικές συμφωνίες με γυναίκες που ήθελαν να αποκτήσουν παιδί μέσω social media, απέκρυπτε το γεγονός ότι έπασχε από μια ανίατη γενετική διαταραχή. Ο 37χρονος άνδρας που σύμφωνα με τη Daily Mail, έκανε 15 παιδιά πάσχει από το κληρονομικό σύνδρομο Εύθραυστου Χ, το οποίο προκαλεί χαμηλό IQ και δυσκολίες στην ανάπτυξη. Οι ενέργειες του Τζέιμς Μακ Ντούγκαλ αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο, όπου ο 37χρονος άνδρας προσέφυγε διεκδικώντας τη γονική μέριμνα τεσσάρων από τα 15 συνολικά παιδιά που γεννήθηκαν μέσω των δωρεών σπέρματός του. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο Μακ Ντούγκαλ προχώρησε σε αυτή την κίνηση, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις, είχε υπογράψει έγγραφα που τον δέσμευαν να μην επιδιώξει καμία επαφή με τα παιδιά.

Οι τρεις μητέρες, τα αρχικά των οποίων είναι S.W, K.E. και E.G, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τον 37χρονο στο δικαστήριο του Ντέρμπι, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση. Η δικαστής δικαίωσε τις γυναίκες, απορρίπτοντας το αίτημα του Μακ Ντούγκαλ για αναγνώριση γονικής μέριμνας και πρόσβαση στα παιδιά, καθώς αυτό «θα μπορούσε να αποβεί επιβλαβές για εκείνα». Επίσης, το δικαστήριο αποφάσισε τη δημοσιοποίηση του ονόματος του 37χρονου, ώστε να μην μπορεί να επαναλάβει την πράξη του στο μέλλον. Μία από τις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο είναι εκείνη μιας 25χρονης γυναίκας, η οποία επικοινώνησε με τον Μακ Ντούγκαλ, αφού είδε την αγγελία του. Η κόρη της γεννήθηκε τον Οκτώβρη του 2019, και σχεδόν έναν χρόνο αργότερα απέκτησε και δεύτερο παιδί.

Σύμφωνα με τη δικαστή, ο Μακ Ντούγκαλ έδωσε στη νεαρή γυναίκα που σκιαγραφήθηκε ως «εξαιρετικά ευάλωτη», ένα δυσανάγνωστο έγγραφο τριών σελίδων με δυσνόητους νομικούς όρους. Ο ίδιος της είπε ότι το έγγραφο συνιστούσε αποποίηση των δικαιωμάτων του πάνω στο παιδί. Στην τρίτη σελίδα αυτού του εγγράφου αναφερόταν ότι έπασχε από σύνδρομο Εύθραυστου Χ, χωρίς ωστόσο να παρέχεται η παραμικρή επεξήγηση. Μάλιστα, η κοπέλα αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ανάγνωση και δεν έφτασε ποτέ στην τρίτη σελίδα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνδρομο Εύθραυστου Χ (SXF) είναι η πλέον κοινή αιτία κληρονομικής διανοητικής υστέρησης και η δεύτερη σε συχνότητα παθολογική αιτία διανοητικών αναπηριών, μετά το σύνδρομο Down. Μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, η 25χρονη επικοινώνησε ξανά με τον Μακ Ντούγκαλ, που επισκεπτόταν τακτικά την κόρη του και έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί. Μάλιστα, ο άνδρας ζούσε στο σπίτι της την περίοδο του πρώτου lockdοwn, ώσπου εκείνη του ζήτησε να φύγει, τον Ιούνιο του 2020.

Η νεαρή γυναίκα είπε ότι ο άνδρας της έκανε συνεχώς σεξουαλικούς υπαινιγμού, «έτριβε πάνω της τη στύση του», ενώ έφτασε στο σημείο να κάνει δύο φορές ντους με τη μικρή του κόρη. Η 25χρονη έκοψε κάθε επαφή μαζί του για ένα διάστημα, μέχρι τις 25 Ιουνίου του 2020, όταν ο Μακ Ντούγκαλ τής επιτέθηκε και συνελήφθη.«Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματα και τον θυμό του», είπε χαρακτηριστικά η δικαστής, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει ότι και μερικές από τις γυναίκες φέρουν ευθύνη, καθώς τον επέλεξαν ως δωρητή σπέρματος, χωρίς να έχουν διεξάγει έρευνα.

