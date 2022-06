Ναδάλ – Τζόκοβιτς 3 – 1: Επική πρόκριση του Ισπανού στο Roland Garros

Οι συζητήσεις για το τέλος της βασιλείας του Ράφαελ Ναδάλ (Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης) αποδείχθηκαν πρόωρες για άλλη μια φορά, καθώς ο βασιλιάς των «κορτ» παρέμεινε στην πορεία για τον 22ο τίτλο Grand Slam ανδρών, επικρατώντας του Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης), με 3-1 σετ (6-2, 4-6, 6-2, 7-6) σε έναν αγώνα που διήρκησε παραπάνω από τέσσερις ώρες για τα προημιτελικά του Roland Garros την Τρίτη (31 Μαΐου).

Ο 13 φορές πρωταθλητής του Γαλλικού Όπεν, που νικήθηκε από το Νο1 του κόσμου στους περσινούς ημιτελικούς της διοργάνωσης, παρά τους δυο τραυματισμούς που είχε και δυσκόλεψαν την προετοιμασία του έφτασε «ταύρος» στο Παρίσι. Έχοντας ήδη… επιζήσει από ένα θρίλερ πέντε σετ εναντίον του Καναδού Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ στον προηγούμενο γύρο, ο Ισπανός, ο οποίος έχει χάσει μόνο τρεις φορές στο Γαλλικό Όπεν από την πρώτη του εκστρατεία το 2005, διατήρησε τον Σέρβο τενίστα κολλημένος στους 20 τίτλους Grand Slam αφού θυμίζουμε ότι οι αρχές της Αυστραλίας του είχαν απαγορεύσει να συμμετάσχει στο πρόσφατό Australian Open λόγω της άρνησής του να εμβολιαστεί κατά του Covid-19 – ένα πρωτάθλημα που κέρδισε ο Ναδάλ.

«Είναι μια πολύ συναισθηματική στιγμή για μένα»

Ο 35χρονος Ναδάλ συνεχίζει στο δρόμο για τον 14ο τίτλο του στο Roland Garros και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον 25χρονο Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Γερμανός νωρίτερα είχε αποκλείσει τον εκπληκτικό 19χρονο Κάρλος Αλακράθ. Αυτός είναι ο 15ος ημιτελικός για τον Ισπανό. Μάλιστα διατήρησε ένα εντυπωσιακό στατιστικό που έχει στο συγκεκριμένο τουρνουά. Έχει 101 νίκες σε 102 παιχνίδια στα οποία κατακτά το πρώτο σετ. Ο Ναδάλ στην 59η κόντρα του με το Νόλε πανηγύρισε την 29η νίκη του, και έκανε το σκορ 8-2 στα επιμέρους παιχνίδια τους στο γαλλικό Όπεν. Aπό την πλευρά του ο Τζόκοβιτς θα σκέφτεται για πολύ καιρό την ανατροπή που υπέστη στο 4ο σετ, εκεί όπου έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2.

«Είναι μια πολύ συναισθηματική στιγμή για μένα. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι απίστευτο, η υποστήριξη που έχω από εσάς. Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι για μένα να παίζω εδώ. Είναι το πιο σημαντικό τουρνουά της καριέρας μου», είπε ο Ναδάλ στο γήπεδο μετά το διάρκειας τεσσάρων ωρών και 12 λεπτών αγώνα του κόντρα στον Τζόκοβιτς. «Πολύ δύσκολο ματς. Ο Τζόκοβιτς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία. Το να παίζεις εναντίον του είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση. Απέναντί του υπάρχει μόνο ένας τρόπος να παίξεις – στο καλύτερο επίπεδο σου από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο. Και σήμερα ήταν μια μαγική βραδιά για μένα. Απροσδόκητο επίπεδο από εμένα”, πρόσθεσε ο 35χρονος Ισπανός.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ έφτασε πρώτος σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς το έσβησε με λάθος του Ισπανού. Με το 3ο μπρέικ πόιντ του και μετά από 10.24′ ο Ναδάλ έφτασε σε μπρέικ για το 1-0. Με το σερβίς του υπερασπίστηκε το μπρέικ για το 2-0 όμως ο Νόλε με love service game μείωσε σε 2-1. Ο Τζόκοβιτς έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά ο Ναδάλ το έσβησε και έκανε το 3-1. Με το 2ο του μπρέικ ο Ναδάλ έφτασε στο 4-1 και με love service game προηγήθηκε με 5-1. Σε 50′ ο Ναδάλ έκλεισε το σετ στο 6-2.

Οι winners ήταν 12-8 για τον Ναδάλ, τα αβίαστα 9-6 για τον Νόλε και τα μπρέικ πόιντ 2/4 (Ναδάλ) και 0/2. Ο Τζόκοβιτς έκλεισε με 62% κερδισμένους στο 1ο σερβίς και μόλις 50% στο 2ο. Ο Ράφα Ναδάλ αρχίζει με μπρέικ πόιντ στο 2ο σετ αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς το έσβησε. Την ίδια τύχη θα έχουν και τα 5 επόμενα και με την 7η ευκαιρία ο Ναδάλ έφτασε σε μπρέικ και έκλεισε το 1ο γκέιμ σε 13.23. Με το σερβίς του έφτασε στο 2-0 και με νέο μπρέικ στο 3-0!Ο Νόλε πήρε πίσω το 1ο (3-1) και με το σερβίς του μείωσε σε 3-2. Ακολούθησε διπλό μπρέικ πόιντ από τον Τζόκοβιτς και σβήσιμο του από τον Ναδάλ.

Σβήνει και άλλα 2 μπρέικ πόιντ ο Ισπανός με τον Τζόκοβιτς να απορεί! Με το 5ο μπρέικ πόιντ μετά από 18′ έφτασε σε μπρέικ ο Νόλε και ισοφάρισε σε 3-3. Με διπλό λάθος του Τζόκοβιτς ο Ναδάλ έφτασε σε μπρέικ πόιντ αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε. Μετά από γκέιμ διάρκειας 9.23΄ ο Νόλε θα προηγηθεί με 4-3 και εν συνεχεία με 5-4. Ο Ναδάλ έσβησε μπρέικ πόιντ (σετ πόιντ) στο 10ο γκέιμ αλλά ο Νόλε με το 2ο έκλεισε με μπρέικ στο 6-4 το 2ο σετ. Ο Νόλε από το 48% σε κερδισμένους πόντους που είχε στο 1ο σερβίς (1ο σετ) έφτασε στο 76% (2ο).

Περίπατος για τον Ισπανό

Ο Ράφα Ναδάλ έφτασε σε τριπλό μπρέικ πόιντ και με το καλημέρα πέτυχε μπρέικ στο 3ο (1-0). Με το σερβίς του πάει στο 2-0 αλλά με τον ίδιο τρόπο ο Νόλε μείωσε σε 2-1. Επιστρέφει με μπρέικ πόιντ ο Τζόκοβιτς αλλά το σβήνει ο Ναδάλ για το 3-1. Με την σειρά του ο Ισπανός είχε μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ και με μπρέικ (2ο) προηγήθηκε με 4-1. Το υπερασπίστηκε για 5-1 αλλά ο Νόλε μείωσε σε 5-2. Ο Ναδάλ είχε διπλό σετ πόιντ και με την 2η ευκαιρία έκλεισε το σετ! Στο 3ο τα μπρέικ πόιντ ήταν 2/2 και 0/0 ενώ τα αβίαστα λάθη ήταν 16 (Τζόκοβιτς) έναντι 7.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ του 4ου σετ και με μπρέικ έφτασε στο 2-0. Με το σερβίς του πήγε στο 3-0 και ο Ισπανός μείωσε σε 3-1. Με δυσκολία πήρε και το 5ο γκέιμ (4-1) και ο Ναδάλ το επόμενο (4-2). Ο Ναδάλ μείωσε σε 5-3 και σβήνει σετ πόιντ του Τζόκοβιτς. Σβήνει και 2ο και φτάνει σε μπρέικ πόιντ! Ο Νόλε σβήνει με τη σειρά του το μπρέικ πόιντ αλλά ο Ισπανός έχει άλλο ένα. Το αξιοποιήσε πήρε πίσω το μπρέικ (5-4) και με το σερβίς του ισοφάρισε σε 5-5. Το 6-5 είναι για το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και ο μοναδικός τενίστας με 21 Grand Slam οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ!

Φινάλε στο τάι μπρέικ

Στο τάι μπρέικ ο Ναδάλ έκανε μίνι μπρέικ (1-0) και με το σερβίς του έφτασε στο 3-0! Μείωσε σε 3-1 ο Νόλε αλλά ο Ναδάλ με 2ο μίνι μπρέικ έφτασε στο 4-1. Το 5-1 θα έρθει με άουτ από τον Σέρβο και εν συνεχεία το 6-1. Ο Ναδάλ έχει 5 ματς πόιντ αλλά ο Νόλε σβήνει τα 3 (6-4). Στον επόμενο πόντο όμως ο Ισπανός τελειώνει το παιχνίδι.

Ο Ράφα Ναδάλ είχε 7/17 μπρέικ πόιντ, 56 winners και 43 αβίαστα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 4/12, 48 και 53.