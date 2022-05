Δωρητής σπέρματος – σπάνια πάθηση: Η ιστορία του 37χρονου Τζέιμς

Μια απίστευτη ιστορία ενός άνδρα που έγινε δωρητής σπέρματος μέσω… social media εξαπατώντας γυναίκες για την κατάσταση της υγείας του εκτυλίχθηκε σε βρετανικό δικαστήριο.

Ο 37χρονος Τζέιμς ΜακΝτούγκαλ προσέφερε τις «υπηρεσίες» του μέσω Facebook, προχωρώντας σε ιδιωτικές δωρεές σπέρματος σε πολλές ομοφυλόφιλες γυναίκες, παρόλο που γνώριζε ότι έπασχε από το σύνδρομο Fragile X, μια ανίατη κληρονομική πάθηση που προκαλεί χαμηλό IQ και αναπτυξιακή καθυστέρηση.

Η ταυτότητά του έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας, μετά από μια άνευ προηγουμένου δικαστική κίνηση. Η δικαστής του Ντέρμπι αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του 37χρονου, προκειμένου να εμποδίσει άλλες γυναίκες να τον χρησιμοποιούν ως δότη σπέρματος, καθώς έχει ήδη αποκτήσει 15 παιδιά. Η ανίατη γενετική του πάθηση προκαλεί χαμηλό IQ και αναπτυξιακή καθυστέρηση που θα μπορούσε να επηρεάσει τα παιδιά.

Οι θετοί γονείς του, Τζουν και Τζον ΜακΝτούγκαλ, υπερασπίστηκαν τον Τζέιμς και αποκάλυψαν την εμμονή του γιου τους να γίνεται δωρητής σπέρματος. Μιλώντας στη Daily Mail, η 73χρονη μητέρα του περιέγραψε πώς αντιμετωπίζει πλέον την κατάσταση ο γιος της, αφού του απαγορεύθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις ζωές μερικών από τα παιδιά που είχε αποκτήσει.

A Family Court judge has taken the rare step of naming #JamesMacDougall to stop other women using him as a donor.

MacDougall, 37, advertised private donations on social media, knowing his health conditions would stop him going through a clinic. pic.twitter.com/J8vafLHb5c

— Adam Conlon independent media (@AdamConlon15) May 31, 2022