Μαϊάμι Χιτ – Σέλτικς 96 – 100: Το ξέσπαμα του Αντεμπάγιο

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο, μετά το τέλος του Game 7 ανάμεσα στους Μαϊάμι Χιτ και Μπόστον Σέλτικς, φανερά απογοητευμένος από το τελικό αποτέλεσμα, ξέσπασε σκίζοντας μάλιστα την μπλούζα του. Η ομάδα της Βοστώνης, μετά από μια συναρπαστική σειρά που κρίθηκε στο 7ο παιχνίδι κατάφερε και προκρίθηκε στους τελικούς του NBA, όπου θα αντιμετωπίσει τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Η απογοήτευση στο στρατόπεδο της αρμάδας του Μπάτλερ ήταν έκδηλη, με αποτέλεσμα ο σέντερ της ομάδας Μπαμ Αντεμπάγιο να σκίσει τη μπλούζα του, μετά το τέλος του αγώνα, ψελλίζοντας παράλληλα μερικά ”γαλλικά”.

Οι Μπόστον Σέλτικς επιβλήθηκαν με 100-96 των Χιτ στο Μαϊάμι και με 4-3 νίκες προκρίθηκαν στους τελικούς του NBA. Οι Κέλτες επιστρέφουν σε τελικούς μετά το 2010. Τότε είχαν χάσει τον τίτλο από τους Λος Άντζελες Λέικερς του Κόμπι Μπράιαντ. Οι Μπόστον Σέλτικς θα αντιμετωπίσουν στους τελικούς τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Η ομάδα του Στιβ Κερ έχει το πλεονέκτημα έδρας. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει 2 Ιουνίου. Η Βοστώνη είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκειά του. Οι Κέλτες προηγήθηκαν ακόμη και με 13 πόντους στην τέταρτη περίοδο. Οι Χιτ με σερί 11-0 μείωσαν σε 96-98 αλλά 15 δεύτερα πριν το τέλος του ματς ο Τζίμι Μπάτλερ αστόχησε σε τρίποντο.

Ο Μάρκους Σμαρτ με δύο εύστοχες βολές διαμόρφωσε το 96-100 που ήταν και το τελικό σκορ. Ο Τέιτουμ, που ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σέλτικς, σημείωσε double double με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Σμαρτ πέτυχε 24 πόντους, όσους και ο Μπράουν. Οι Χιτ είχαν πρώτο σκόρερ τον Μπάτλερ με 35 πόντους. Ακολούθησε ο Αντεμπάγιο που σημείωσε 25 πόντους με 11 ριμπάουντ.

Μαϊάμι Χιτ: Τάκερ, Μπάτλερ 35 (13/24 σουτ, 1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Αντεμπάγιο 25 (11 ριμπάουντ), Λάουρι 15 (4/12 σουτ, 1/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Στρους 8 (3/10 σουτ, 2/7 τρίποντα), Βίνσεντ 4 (1), Χίρο, Ολαντίπο 9 (4/12 σουτ, 1/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

Μπόστον Σέλτικς: Τέιτουμ 26 (4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χόρφορντ 5 (2/9 σουτ, 1/6 τρίποντα, 14 ριμπάουντ), Ρ. Γουίλιαμς 2, Σμαρτ 24 (3/10 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπράουν 24 (7/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γ. Γουίλιαμς 11 (6 ριμπάουντ), Γουάιτ 8 (2), Πρίτσαρντ.

Los Boston Celtics en Play Offs:

➡️ 2019: Perdieron vs Milwaukee Bucks en Semis

➡️ 2020: Perdieron vs Miami Heat en la Final del Este

➡️ 2021: Perdieron vs Brooklyn Nets en 1ª ronda

➡️ 2022: Ganan a Brooklyn Nets , Milwaukee Bucks y Miami Heat

La venganza perfecta pic.twitter.com/aDInna5o7L

— Pasion Basket (@PasionBasketNBA) May 30, 2022