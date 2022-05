Πούτιν υγεία: «Έχει το πολύ τρία χρόνια ζωής»

Γιατροί δίνουν στον Ρώσο πρόεδρό Βλαντιμίρ Πούτιν «το πολύ τρία χρόνια ζωής», σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών FSB. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Mirror, ο αξιωματούχος της υπηρεσίας πληροφοριών ανέφερε ότι ο 69χρονος Ρώσος ηγέτης πάσχει από σοβαρό καρκίνο.

Λόγω του καρκίνου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει σταδιακά και την όρασή του. «Μας έχουν πει ότι υποφέρει από πονοκεφάλους και όταν εμφανίζεται στην τηλεόραση χρειάζεται να έχει χαρτιά μπροστά του, με τεράστια γράμματα, για να διαβάσει αυτά που θα πει. Είναι τόσο μεγάλα τα γράμματα, που στην κάθε σελίδα χωράνε ελάχιστες προτάσεις. Η όραση του γίνεται όλο και χειρότερη. Τα άκρα του, επίσης, τρέμουν διαρκώς, ανεξέλεγκτα», τόνισε.

Putin has just ‘three years to live’ >> https://t.co/5wJPaWLRcP – Vladimir Putin has been given two to three years to live by doctors as he battles #cancer, according to a Russian intelligence officer. #VladimirPutin #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/6n5wEgUW8b — JOE 🇦🇺 (@Joeontheloose) May 29, 2022

Σενάρια για την διαδοχή του Πούτιν

Αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πούτιν με τον Λευκορώσο ηγέτη και σύμμαχό του Αλεξάντερ Λουκασένκο, πριν από μια εβδομάδα. Σύμφωνα με το δίκτυο General SVR στο Telegram, που λέει ότι διαθέτει αξιόπιστες πηγές πληροφοριών μέσα στο περιβάλλον του Ρώσου προέδρου, η δεύτερη κόρη που απέκτησε ο Πούτιν από το γάμο του με την πρώην πρώτη κυρία της Ρωσίας, Λιουντμίλα, η 35χρονη Κατερίνα Τιχόνοβα -που φέρεται, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, να έχει εραστή ονόματι Ζελένσκι, δηλαδή συνεπώνυμο με τον Ουκρανό πρόεδρο-, θα μπορούσε να αναγορευθεί νέα επικεφαλής της «Ενωμένης Ρωσίας», του κόμματος του πατέρα της. Το εν λόγω δίκτυο υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο Ρώσος πρόεδρος πάσχει από διάφορες ασθένειες, μεταξύ άλλων Πάρκισον και καρκίνο.

«Ο κύκλος εμπίστων του Πούτιν άρχισε να ξανασυζητά την ανάγκη μιας προσωπικότητας κοινής αποδοχής από την ελίτ για την ηγεσία της Ενωμένης Ρωσίας, που θα ενώσει και θα εγγυηθεί το νυν status quo και τη συνέχεια στην εξουσία», υποστήριξε το αμφιλεγόμενο δίκτυο, τα νήματα του οποίου φέρεται να κινεί ένας αντιστράτηγος με επαφές στο Κρεμλίνο, γνωστός με το ψευδώνυμο Βίκτορ Μιχαΐλοβιτς.

Vladimir Putin has 'three years to live due to his rapidly progressing severe cancer', FSB Russian Spy claims #news pic.twitter.com/YS59Nuz1JR — Global News Aggregate (@AggregateGlobal) May 29, 2022

Υπό συζήτηση η υποψηφιότητα της κόρης του Πούτιν

«Η υποψηφιότητα της κόρης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, της Κατερίνας Τιχόνοβα, για την αρχηγία του κόμματος της Ενωμένης Ρωσίας συζητείται και πάλι ενεργά. Και πρέπει να πω ότι πρόσφατα όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στο περιβάλλον του Πούτιν υποστηρίζουν την ιδέα αυτή» αναφέρει, σημειώνοντας ότι στα τέλη του περασμένου χρόνου η πρόταση αυτή δεν είχε συγκεντρώσει τη συναίνεση όλων, αλλά «τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει και ο πόλεμος, που είναι σε εξέλιξη εδώ και τρεις μήνες, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και την απαίτηση της ελίτ για μια σαφή κατανόηση του μέλλοντός της χωρίς τον Πούτιν», υποστήριξε το General SVR.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι αν ξαφνικά ο Πούτιν αδυνατεί πλέον να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα ηνία δεν θα αναλάβει ο τεχνοκράτης πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, όπως προβλέπεται από το ρωσικό Σύνταγμα, αλλά σε πρώτη φάση ο 70χρονος σύμμαχος του Ρώσου προέδρου και γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Νικολάι Πατρούσεφ, και ότι στη συνέχεια νέος πρόεδρος της χώρας θα μπορούσε να αναγορευθεί ο 44χρονος γιος του, νυν υπουργός Γεωργίας, Ντμίτρι Πατρούσεφ, με την Τιχόνοβα -που δεν έχει εκλεγεί μέχρι σήμερα στη Δούμα- να κινεί παρασκηνιακά τα νήματα.

#VladimirPutin has 100% got cancer according to sources. but crucially won't "die tomorrow" and has multiple health issues. Kyrylo Budanov, the head of the Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine has confirmed to Ukrainian media .#UkraineWar pic.twitter.com/lbX7WrIHVx — Adam Conlon independent media (@AdamConlon15) May 29, 2022

Σταθερός εγγυητής της σταθερότητας η κόρη του Πούτιν

«Ο Πούτιν είναι σήμερα ο μόνος εγγυητής της σταθερότητας του συστήματος και αυτό, μεσούντος του πολέμου και με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για τις σοβαρές ασθένειες του προέδρου, αρχίζει να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην ελίτ. Όπως το βλέπει ένας στενός κύκλος ατόμων που έχουν πρόσβαση στα προεδρικά αυτιά, η Κατερίνα Τιχόνοβα είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να λειτουργήσει ως εγγυητής της σταθερότητας του καθεστώτος Πούτιν, χωρίς να είναι άμεση διάδοχός του. {…) Το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην εφαρμογή αυτής της επιλογής, θα το δούμε σύντομα. Ο πρόεδρος δεν θα μπορέσει να καθυστερήσει τη λήψη τέτοιων αποφάσεων», υποστηρίζει το General SVR.