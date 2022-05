Δάκης πέθανε: Θλίψη στην ελληνική μουσική

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δάκης.

Ο Δάκης αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του και νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική στα βόρεια προάστια.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter η Λουκία Καρρέρ.

Η ανάρτηση που έκανε η Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα στο Facebook

Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας εκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’αγαπω πάντα…

«Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα

με δίχως ένα σύννεφο

με δίχως στεναχώρια

Αλλ' όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του" pic.twitter.com/j0h8oMhZmn — Loukila CarrerPlessa (@loukilacarrer1) May 29, 2022

Δάκης, λίγα λόγια

Ο Δάκης γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου του 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης και ήταν ξάδερφος του Ντέμη Ρούσσου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκινά να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και παράλληλα ηχογραφεί το 1964 τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens», ενώ ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά Μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που επέτρεψε να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.

Το 1968 ο Δάκης ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες “Τόσα καλοκαίρια” και “Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά”. Ο Δάκης συνεργάστηκε με τους Μαρινέλλα, Κώστα Χατζή, Γιάννη Πάριο, Χάρις Αλεξίου, Άννα Βίσση και άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες.

Ο Δάκης και οι διεθνείς συνεργασίες του

Σε διεθνές επίπεδο έχει συνεργαστεί με τους Rolling Stones, Σαρλ Αζναβούρ, Δαλιδά, Μίλβα, Τζο Ντασέν, Σασά Ντιστέλ και Ντέμη Ρούσσο. Συγκεκριμένα ο Δάκης ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που άνοιξαν την πρώτη συναυλία των Rolling Stones στην Ελλάδα στις 17 Απριλίου του 1967. “Ο Νίκος Μαστοράκης με έκλεισε, είπα τα τραγούδια μου και μετά δεν έμεινα να τους ακούσω” είπε στη συνέντευξή του στον Νίκο Πορτοκάλογλου και στο “Μουσικό Κουτί” τον Ιούνιο του 2021

Ο Δάκης έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές παραστάσεις και σε ελληνικές ταινίες όπως “Γοργόνες και μάγκες” και “Η θεία μου η χίπισσα”

Δάκης: Τι έλεγε για τον γάμο και τον καρκίνο

Γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ: Καλά που δεν παντρεύτηκα. Ή θα είχα χωρίσει η δεν θα είχα κάνει καριέρα. Δεν ερωτεύτηκα ποτέ πραγματικά. Ήμουν πολύ ζηλιάρης αλλά δεν ήμουν πιστός. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα τον εαυτό μου με παιδιά. Ήμουν κοντά στο γάμο αλλά δεν έγινε.

Για τη μάχη του με τον καρκίνο: Ορισμένες φορές έχεις μια δύναμη. Είμαι δειλός αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Δεν μου το είπαν αμέσως ότι έχω καρκίνο. Με έπιασαν πόνοι και είδαν ότι έχω καρκίνο στο παχύ έντερο. Μου έλεγαν να κάνω μια κολονοσκόπηση και εγώ δεν έκανα. Και όταν με χειρούργησαν μου είπαν ότι είμαι στο 4ο στάδιο και ότι έχω 6 μήνες ζωής. Ήταν μαζί μου οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου. Δεν μου το λέγανε. Φαίνεται ότι τη γλίτωσα. Δεν φοβήθηκα… Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό…