Ρεάλ Μαδρίτης – Champions League: Συγχαρητήρια από τη Μπαρτσελόνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το 14ο Κύπελλο Πρωταθλητριών της ιστορίας της, μετά το 1-0 που επικράτησε της Λίβερπουλ στον τελικό του Παρισιού.

Η Μπαρτσελόνα ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν τους «μερένγκες» για την επιτυχία τους, μέσω των social media των «μπλαουγκράνα».

Congratulations to Real Madrid for the @ChampionsLeague title won tonight at the Stade de France.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 28, 2022