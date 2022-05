Τσιτσιπάς – Ιμερ Ρολάν Γκαρος: Προκρίθηκε στους «16» ο Στέφανος

Στον 4ο γύρο του Roland Garros για 4η συνεχόμενη χρονιά προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε σε 1.32΄με 6-2, 6-2, 6-1 τον Σουηδό Μίκαελ Ίμερ και προκρίθηκε στους “16” εκεί όπου θα παίξει την Δευτέρα με τον Γκαστόν ή τον Ρουν (παίζουν στις 22:00) για μια θέση στα προημιτελικά.

Το 2019 είχε σταματήσει στους “16”, το 2020 στους “4” και το 2021 έπαιξε στον τελικό! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στο τουρνουά και ήταν τρομερά αποτελεσματικός στα μπρέικ πόιντ του! Είχε 7/12 και ο αντίπαλός του είχε 0/1. Ο Έλληνας είχε 83% σε κερδισμένους πόντους στο 1ο και 80% στο 2ο σερβίς.

Οι winners ήταν 24-13 για τον Τσιτσιπά και τα αβίαστα λάθη 26-15 σε βάρος του Ίμερ ο οποίος σε 4 παιχνίδια δεν έχει κερδίσει ακόμη σετ από τον αντίπαλο του.

Στο 1ο σετ ο Μίκαελ Ίμερ με το σερβίς του έφτασε στο 2-1 αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. Με λάθος του Σουηδού ο Έλληνας πέτυχε μπρέικ και προηγήθηκε με 3-2.

Solid as a rock 🪨@steftsitsipas takes care of business against Ymer 6-2, 6-2, 6-1. He awaits the winner of Rune/Gaston#RolandGarros pic.twitter.com/irUgnMyk4t

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2022