Θύματα Τέξας: Πέθανε ο σύζυγος μίας από τις δολοφονημένες δασκάλες

Ο σύζυγος της Ιρμα Γκαρσία, μίας από τις δύο δασκάλες που έπεσαν νεκρές από τα πυρά του 18χρονου που εισέβαλε στο σχολείο του Ουβάλντε στο Τέξας, πέθανε, ανέφερε η οικογένειά του την Πέμπτη. Ο Τζο Γκαρσία έφυγε από τη ζωή μην αντέχοντας την απώλεια της συζύγου του, έγραψε στο Twitter ο ανιψιός του.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

