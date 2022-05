Ρέι Λιότα πέθανε: “Έφυγε” από τη ζωή το “Καλό Παιδί” του Σκορσέζε

Ο διάσημος ηθοποιός Ρέι Λιότα πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Deadline. Ένα από τα «Καλά Παιδιά» του Μάρτιν Σκορσέζε, το ένα μέλος των τριών πρωταγωνιστών της κλασικής ταινίας «Goodfellas», δίπλα από τους Τζο Πέσι και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, «έφυγε» στον ύπνο του σε ηλικία 67 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ηθοποιός πέθανε όσο βρισκόταν στη Δομικινανή Δημοκρατία για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του, «Dangerous Waters».

Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν την ακριβή αιτία θανάτου του Ρέι Λιότα, ωστόσο δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Μαζί του, στη Δομινικανή Δημοκρατία, ήταν και η αρραβωνιαστικιά του Τζέισι Νίτολο.

RIP Ray Liotta 😣 Amazing in Goodfellas, but my first exposure to him was Muppets in Space…people forget the goofy comedic side of Ray pic.twitter.com/4sfWhzkXTi

— Brando (@BrandonKole) May 26, 2022