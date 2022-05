Τέξας μακελειό: Πώς κατάφερε ο μακελάρης να διαφύγει από τους αστυνομικούς

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία όσον αφορά το μακελειό στο Τέξας και το πώς έδρασε ο 18χρονος δολοφόνος, που σκότωσε 21 άτομα σε δημοτικό σχολείο. Όπως μεταδίδει το CNN, όλοι οι θάνατοι και οι τραυματισμοί σημειώθηκαν μέσα σε μία τάξη στο δημοτικό σχολείο Robb στο Uvalde του Τέξας, σύμφωνα με τον υπολοχαγό Κρις Ολιβάρεζ, εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας. Ο δράστης οχυρώθηκε σε μία αίθουσα, σκοτώνοντας δύο δασκάλους και 19 παιδιά, είπε.

