Μέγκαν Μαρκλ – πατέρας: Στο νοσοκομείο με βαρύ εγκεφαλικό

Λίγες ημέρες προτού ταξιδέψει για πρώτη φορά στο Λονδίνο για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας, ο πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ, Τόμας Μαρκλ, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο Μαρκλ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην Τσούλα Βίστα της Καλιφόρνια, γύρω στις 21:30 τοπική ώρα. Το ίδιο άρθρο υποστηρίζει πως δεν μπορούσε να μιλήσει με τους γιατρούς και προσπάθησε να γράψει τα συμπτώματά του σε ένα κομμάτι χαρτί. Την ίδια στιγμή, η Daily Mail αναφέρει πως υπάρχει οργή στην οικογένεια Μαρκλ, που ο πατέρας πλήρωσε μόνος του την ιατρική του περίθαλψη, χωρίς καμία βοήθεια από την κόρη του Μέγκαν.

«Ο πατέρας μου αναρρώνει στο νοσοκομείο. Ζητάμε ιδιωτικότητα για την οικογένεια, για την υγεία και την ευημερία του. Απλώς χρειάζεται ηρεμία και ξεκούραση», δήλωσε στην Daily Mail η 57χρονη κόρη του, Σαμάνθα Μαρκλ και στη συνέχεια κατηγόρησε ευθέως την αδερφή της Μέγκαν, λέγοντας: «Είναι παρωδία το πόσο βασανίστηκε και πόσα χρειάστηκε να περάσει χάρη στην περιφρόνηση της αδερφής μου τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ασυγχώρητο».

EXCLUSIVE Meghan's father Thomas Markle has suffered a major stroke and is receiving emergency treatment in an American hospital, his daughter Samantha confirms to me in a searing and emotional statement criticising the Duchess of Sussex.https://t.co/a7MvRRfk17

— Dan Wootton (@danwootton) May 24, 2022