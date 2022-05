Τσέλσι: Τέλος το μαρτύριο

Νέα εποχή για την Τσέλσι και τέλος στο μαρτύριο των τελευταίων τριών μηνών. Παρότι χρειάστηκε να περάσει από χίλια κύματα, η πώληση της Τσέλσι επικυρώθηκε και από τη βρετανική κυβέρνηση, καθώς γνωστοποιήθηκε πως δόθηκε το πράσινο φως στην κοινοπραξία του Τοντ Μπόλι για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της υπόθεσης. Παρότι πριν από μερικές εβδομάδες φάνηκε να προκύπτει ένα νέο πρόβλημα με την πώληση του λονδρέζικου συλλόγου, που είχε να κάνει με κάποιες αμφιβολίες που προέκυψαν σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Ρομάν Αμπράμοβιτς στον Τοντ Μπόλι, το θέμα λύθηκε οριστικά και έτσι η ομάδα της βρετανικής πρωτεύουσας περνά στα χέρια του αμερικανού δισεκατομμυριούχου, ο οποίος θα έχει μαζί του μια μεγάλη «ομάδα».

Παράλληλα, η Τσέλσι κατάφερε να προλάβει και την προθεσμία που είχε μέχρι τις 31/5, κάτι που σημαίνει πως δε θα έχει κανένα πρόβλημα με την Premier League τη νέα σεζόν, η οποία έτσι κι αλλιώς ανακοίνωσε από χθες πως έδωσε την έγκρισή της για την ολοκλήρωση της πώλησης. Φυσικά, αυτό σημαίνει και το τέλος μιας μεγάλης εποχής για τους Μπλε, με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να αποχωρεί από την Τσέλσι έπειτα από 19 χρόνια και 21 τίτλους, γράφοντας την πιο χρυσή εποχή του συλλόγου.

1/2 Last night the Government issued a licence that permits the sale of @ChelseaFC. Given the sanctions we placed on those linked to Putin and the bloody invasion of Ukraine, the long-term future of the club can only be secured under a new owner.

— Nadine Dorries (@NadineDorries) May 25, 2022