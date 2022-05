Εδάφη Ουκρανίας στη Ρωσία: Η πρόταση Kίσινγκερ για μια ειρηνευτική συμφωνία

Η Δύση θα πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια για μια συντριπτική ήττα της Ρωσίας τόνισε ο Χένρι Κίσινγκερ καλώντας την Ουκρανία να εκχωρήσει εδάφη στη Μόσχα με στόχο μια ειρηνευτική συμφωνία. Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ο 98χρονος πρώην ΥΠ ΕΞ των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η Ουκρανία πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία «προτού δημιουργήσει ανατροπές και εντάσεις που θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν».

«Ελπίζω οι Ουκρανοί να συνδυάσουν με σοφία τον ηρωισμό που επέδειξαν», είπε. «Ιδανικά η διαχωριστική γραμμή πρέπει να είναι μια επιστροφή στο status quo ante (προηγούμενο καθεστώς). Η συνέχιση του πολέμου πέραν του σημείου αυτού δεν θα αφορά στην ελευθερία της Ουκρανίας, αλλά έναν νέο πόλεμο κατά της ίδιας της Ρωσίας», δήλωσε ο Κίσινγκερ μετά την παρέμβαση του Ουκρανού προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι στην ίδια σύνοδο, ότι η ωμή ισχύς θα κυβερνήσει ξανά στον πλανήτη αν επιτραπεί να περάσει αναπάντητη η ρωσική εισβολή στη χώρα του.

The architect behind the US-USSR "Détente", Henry Kissinger, now repeated the pro-Kremlin message about the necessity to appease Putin.

A quick reminder: in 2008 Kissinger opposed a NATO MAP for 🇺🇦 and insisted that Ukraine should remain in the Russian sphere of influence. pic.twitter.com/N1fjhzOZeX

— Danylo Mokryk (@DMokryk) May 24, 2022