Φεστιβάλ Καννών 2022 – Αλεσάντρα Αμπρόζιο: Το εκπληκτικό naked dress που θύμισε νυφικό

Στις Κάννες βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης η βραζιλιάνα καλλονή Αλεσάντρα Αμπρόζιο, η οποία δεν έκανε απλά μια λαμπερή είσοδο, αλλά μια statement εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Το διάσημο μοντέλο περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας Armageddon Time στο Φεστιβάλ Καννών φορώντας ένα γυμνό νυφικό… Φέρνοντας ενέργεια και λάμψη από το Met Gala στο κόκκινο χαλί των Καννών, το μοντέλο από τη Βραζιλία φόρεσε ένα συναρπαστικό φόρεμα υψηλής ραπτικής από τον Γάλλο σχεδιαστή Stéphane Rolland.

Alessandra Ambrosio in Stephane Rolland attends the premiere of "Armegeddon Time" during the 75th Annual Cannes Film Festival in France.#AlessandraAmbrosio #CannesFilmFestival2022 pic.twitter.com/zQ7CWCLMtW — SINGPEM SARANYA (@SSingpem) May 21, 2022

'On May 19, Ambrosia hit the red carpet for Armageddon Time in a bold Stéphane Rolland gown, which featured crystal-adorned cutouts over her chest and a bubble skirt. ' pic.twitter.com/sT9Ogz6SDz — Kursad Turksen (@kursadturksen) May 20, 2022

This Alessandra Ambrosio look is a Disney princess moment pic.twitter.com/lBV8iORTqc — 星星 (@DietAstra) May 20, 2022

Ενώ το κάτω μισό της λευκής τουαλέτας δημιουργούσε ένα εφέ σαν σύννεφο, το μπούστο ήταν σχεδιασμένο να φαίνεται εντελώς διάφανο με τρεις διακοσμημένες με κρύσταλλα επιφάνειες που κάλυψαν το στήθος της και την κοιλιά της. Η Αμπρόζιο συνδύασε το φόρεμα με λευκά γάντια όπερας, ένα διαμαντένιο κολιέ και ασορτί σκουλαρίκια.

Τα μαλλιά της τα εμπιστεύτηκε στον Έλληνα hairstylist που διαπρέπει στο εξωτερικό, τον Δημήτρη Γιαννέτο, ο οποίος της έκανε ένα νυφικό χτένισμα με κομψό updo, αφήνοντας μερικές τούφες να πέφτουν στο πρόσωπο.