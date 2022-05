Φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων: Απρόσμενη εξέλιξη για ζευγάρι

“Αυτό ήταν το… ευχαριστώ!”, δήλωσε εξοργισμένη στη “Sun” η Lorna Garnett, μιλώντας για την απρόσμενη εξέλιξη που είχε η απόφαση της να φιλοξενήσει στο σπίτι της μία πρόσφυγα από την Ουκρανία. Η μητέρα δύο κοριτσιών 3 και 6 ετών παραδέχτηκε ότι είχε τις επιφυλάξεις της, αλλά τελικά θεώρησε ότι έκανε το σωστό λόγω της “τρομακτικής κατάστασης στην Ουκρανία”. Έτσι υποδέχθηκε στο σπίτι της στο Γιορκσάιρ την 22χρονη Sofiia, που κατάφερε να φύγει από το Λβιβ. Πού να φανταζόταν όμως ότι θα κατέληγε απατημένη…

“Από την αρχή τον ήθελε και ήταν αποφασισμένη να τον πάρει από μένα”, είπε χαρακτηριστικά για τον επί 10 χρόνια σύντροφο της, Tony Garnett. Και συνέχισε: “Δεν την ένοιαζε η καταστροφή που άφησε πίσω της. Όλη η ζωή μου έχει ανατραπεί μέσα σε δύο εβδομάδες… Αυτό ήταν το “ευχαριστώ”, που της πρόσφερα στέγη”. Ο 29χρονος -πρώην πλέον- σύντροφος της ζει με την 22χρονη Ουκρανή στο σπίτι των γονιών του… προσωρινά -όπως λέει- καθώς ψάχνουν σπίτι για να μετακομίσουν.

