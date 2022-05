Ουκρανία πόλεμος: 22χρονη Ολυμπιονίκης της σκοποβολής εντάσσεται στον ουκρανικό στρατό

Η Ουκρανή Kristina Dmitrenko είναι πρωταθλήτρια σκοποβολής και κάτοχος ενός χρυσού ολυμπιακού μεταλλίου. Αλλά τώρα η νεαρή αθλήτρια εκπαιδεύεται για να πετύχει έναν πολύ διαφορετικό τύπο στόχου, αφού εντάχθηκε στην πολεμική προσπάθεια κατά της Ρωσίας. Η 22χρονη φαίνεται να μην αισθάνεται φόβο για τα στρατεύματα εισβολής, προειδοποιώντας τις δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν: «Πυροβολώ καλά». Η Dmitrenko κέρδισε χρυσό στο δίαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του 2016 – ένα άθλημα που συνδυάζει το σκι ανωμάλου δρόμου και τη σκοποβολή με τουφέκι.

Η αθλήτρια από τη βόρεια πόλη Τσέρνιχοφ, προετοιμαζόταν για διεθνή διαγωνισμό στην Ιταλία όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία φέτος. Τώρα υπηρετεί με την ουκρανική εθνοφρουρά για να προστατεύσει την πατρίδα της. «Ποτέ στη ζωή μου δεν πίστευα ότι θα γινόταν έτσι. Κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί αυτό», είπε. «Πυροβολώ καλά, έτσι οι εισβολείς δεν έχουν έχουν καμία πιθανότητα».

