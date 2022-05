Ρωσικό ψυχιατρείο: Αμερικανός πρώην πεζοναύτης περιγράφει τις άθλιες συνθήκες

Τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν σε ψυχιατρείο της Ρωσίας περιγράφει Αμερικανός πρώην πεζοναύτης. Ο Αμερικανός πρώην πεζοναύτης Τρέβορ Ριντ περιγράφει την εμπειρία του κατά τη διάρκεια της κράτησής του σε ένα ρωσικό ψυχιατρικό ίδρυμα, σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα, στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς στις ελεεινές συνθήκες που επικρατούσαν στους χώρους νοσηλείας των βαριά ψυχικά άρρωστων κρατουμένων. Ο Ριντ, που συνελήφθη στη Ρωσία το 2019, αφέθηκε ελεύθερος στις 28 Απριλίου, σε μια ανταλλαγή κρατουμένων που έλαβε χώρα εν μέσω των πιο τεταμένων σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον-Μόσχας τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ο Ριντ είπε ότι κρατούνταν μαζί με άλλους επτά κρατούμενους σε ένα κελί, σε μια ψυχιατρική μονάδα. Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν σχολίασε άμεσα τη συνέντευξη του Ριντ.

