Φινλανδία – Σουηδία ΝΑΤΟ: «Παρέμβαση» Στόλτενμπεργκ για τις ανησυχίες της Τουρκίας

Ο Ερντογάν αντιτίθεται στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και την κάλεσε, «να βάλει τέλος στην πολιτική και οικονομική της υποστήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις». Συγκεκριμένα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον από την έναρξη της ανοιχτής κρίσης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και με τη Φινλανδία, σχετικά με την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την επικοινωνία τους αναφέρεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως «αναμένει από τη Σουηδία να λάβει συγκεκριμένα και σοβαρά μέτρα, δείχνοντας ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες της Τουρκίας σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση PKK (το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) και τα παρακλάδια της στη Συρία και το Ιράκ».

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη στη Σουηδή πρωθυπουργό ότι θα πρέπει να αρθεί το εμπάργκο στην εξαγωγή όπλων που επιβλήθηκε στην Τουρκία το 2019 μετά την τουρκική εισβολή στη Συρία, τον Οκτώβριο του 2019. Όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο, η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο δεν ήταν προγραμματισμένη.

Στο μεταξύ, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι μίλησε σήμερα Σάββατο, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη σημασία της «ανοικτής πόρτας» του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις αιτήσεις της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Ο Στόλτενμπεργκ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, δήλωσε: «Συμφωνούμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες για την ασφάλεια όλων των συμμάχων και οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν για να βρεθεί λύση».

Spoke with President @RTErdogan of our valued Ally #Turkey on the importance of #NATO’s Open Door and the membership applications by #Finland & #Sweden. We agree that the security concerns of all Allies must be taken into account and talks need to continue to find a solution.

