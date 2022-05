Ριάνα – παιδί: Γέννησε στο Λος Άντζελες η διάσημη τραγουδίστρια

Μητέρα έγινε η Ριάνα, η οποία γέννησε το πρώτο της παιδί με τον ASAP Rocky, ένα αγοράκι, στις 13 Μαΐου στο Λος Άντζελες. Την είδηση επιβεβαίωσε η ιστοσελίδα TMZ, σημειώνοντας πως ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί το όνομα του μωρού. Σημειώνεται ότι η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ριάνα, ήταν στις 9 Μαΐου σε εστιατόριο Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, έπειτα από ένα ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της, ASAP Rocky. Το ζευγάρι ανακοίνωσε για πρώτη φορά το χαρμόσυνο νέο της εγκυμοσύνης τον Ιανουάριο με μια ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Rihanna has birthed her first child. pic.twitter.com/nu3jVlBp5E

— Dami’ Adenuga | JUNGLE CLUB (@DAMIADENUGA) May 19, 2022