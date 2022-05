Ανεμοστρόβιλος Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες – Ξηλώθηκαν σκεπές, έπεσαν δέντρα

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Παρασκευή όταν ένας ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» τη Γερμανία. Την είδηση μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, AFP, επικαλούμενο τη γερμανική αστυνομία. Οι δέκα τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Στα social media έχουν δημοσιευτεί πολλά βίντεο από περιοχές της Γερμανίας, στα οποία φαίνεται ο ανεμοστρόβιλος να ξηλώνει σκεπές σπιτιών, να ρίχνει δέντρα και να εκτοξεύει συντρίμμια και αντικείμενα. Σοβαρό πλήγμα δέχτηκε η πόλη Λίπσταντ στο δυτικό μέρος της Γερμανίας, όπου σημειώθηκαν μεγάλες ζημιές, καθώς μεγάλες περιοχές της χώρας παρέμειναν σε συναγερμό για καταιγίδες την Παρασκευή.

Damage in Paderborn, #NRW from the same person who took the tornado footage (@Revoltec4). Many trees are down with a bus getting hit by one. No word on injuries at this time. #DEUwx #unwetter #severewx https://t.co/xLdWDajN5d pic.twitter.com/zBWLdWXqk6

— Vortix ♦️CODE RED ♦️ (@VortixWx) May 20, 2022