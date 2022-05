Τον κατάπιε η άμμος: Δυστύχημα σοκ, με θύμα 18χρονο

Ένας 18χρονος από το Μέιν σκοτώθηκε και η έφηβη αδελφή του παγιδεύτηκε όταν κατέρρευσε η άμμος και τους πλάκωσε, ενώ έσκαβαν τρύπα σε ακτή του Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στο Τζέρσεϊ όπου ο 18χρονος παραθέριζε οικογενειακώς με τους γονείς του και την 17χρονη αδελφή του. Η τραγωδία συνέβη την ώρα που ο Levi Caverly έσκαβε μια τρύπα μαζί με τη 17χρονη αδελφή του στην Ocean Beach 3 του Toms River, μια ιδιωτική παραλία κοντά στην παραλία Chadwick Beach. Η τρύπα, η οποία σύμφωνα με τους αξιωματούχους είχε σκαφτεί βαθιά με φρίσμπι, κατέρρευσε πάνω στα δυο παιδιά.

Ο Κάβερλι συνεθλίβη μέχρι θανάτου και οι οι άνθρωποι που προσέτρεξαν σε βοήθεια χρειάστηκαν περισσότερες από δυόμισι ώρες για να τον ανασύρουν από την άμμο. Η αδελφή του διασώθηκε και έλαβε ιατρική φροντίδα επί τόπου. Δεν είναι η πρώτη φορά που μια κατάρρευση άμμου σε παραλία του Νιου Τζέρσεϊ οδηγεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τον Ιούλιο του 2020, ένα αγόρι διασώθηκε από μια τρύπα στην άμμο στο Belmar από μια ομάδα αστυνομικών, πυροσβεστών και ναυαγοσωστών. Τον Αύγουστο του 2015, ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα στο Surf City, όταν ένα 12χρονο αγόρι ανασύρθηκε για να σωθεί από μια τρύπα στην άμμο που είχε καταρρεύσει.

Το τραγικό περιστατικό που οδήγησε στο θάνατο τον 18χρονο, όπως γράφει η New York Post, επαναφέρει την προσοχή σε έναν κίνδυνο που παραμονεύει στις παραλίες και που φέρεται να είναι πιο θανατηφόρος από τις επιθέσεις καρχαριών. Πολλοί έμειναν με την απορία πώς μπορεί να συμβεί μια κατάρρευση της άμμου – αλλά αθώα φαινομενικά παιχνίδια είναι πιο επικίνδυνα από ό,τι οι περισσότεροι συνειδητοποιούν, δήλωσε ο Τομ Γκιλ, εκπρόσωπος της Ένωσης Ναυαγοσωστικής των ΗΠΑ.

«Οι άνθρωποι ενθουσιάζονται και δεν συνειδητοποιούν τον κίνδυνο στον οποίο θέτουν τον εαυτό τους», δήλωσε ο Γκιλ στην εφημερίδα The Post. Η κατάρρευση άμμου μπορεί να συμβεί απροσδόκητα, καθώς η άμμος κάτω από την επιφάνεια στεγνώνει -αφήνοντας στους διασώστες ελάχιστα λεπτά για να διασώσουν κάποιον, καθώς η πίεση αυξάνεται. «Συμβαίνει καθώς οι άνθρωποι σκάβουν σε ένα εντελώς ασταθές περιβάλλον», δήλωσε ο Gill.

Οι τρύπες που σκάβονται στην άμμο είναι επιρρεπείς στην κατάρρευση, καθώς ουσιαστικά η άμμος είναι μικροσκοπικές μπίλιες στοιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη, όπως είχε εξηγήσει ένας ειδικός στο Delmarva Now το 2017. «Σκεφτείτε ένα κάστρο από άμμο, μπορείτε να σκαλίσετε οτιδήποτε, αν προσθέσετε λίγο νερό στην άμμο», δήλωσε στην εφημερίδα ο Stephen Van Ryswick, επικεφαλής του προγράμματος παράκτιας και περιβαλλοντικής γεωλογίας στο Maryland Geology Survey. «Το νερό την κρατάει ενωμένη. Ωστόσο, το πολύ νερό θα την υγροποιήσει. Αν προσθέσετε έναν κουβά νερό στο κάστρο, όλα θα γκρεμιστούν».

Τα τοιχώματα της άμμου γίνονται εύθραυστα καθώς οι κόκκοι στεγνώνουν και μπορούν γρήγορα να παγιδεύσουν κάποιον και να τον θέσουν υπό πίεση ίση με την πίεση ενός 13-15χρονου αγοριού που στέκεται πάνω στον κορμό σας, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Παράλληλα, οι διασώστες που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν κάποιον παγιδευμένο πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μετατόπιση της άμμου.

