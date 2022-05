Μητσοτάκης Κογκρέσο: Μια σημαντική εθνική στιγμή – Συγκίνηση και δεσμεύσεις

Με μια ομιλία ορόσημο, ανάλογη της ιστορικής στιγμής για τον πρώτο Έλληνα πρωθυπουργό που απευθύνεται στο Κογκρέσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να σηκώσει – 11 φορές – τους παρευρισκόμενους, αποσπώντας θερμότατο χειροκρότημα, αλλά και τα εύσημα τόσο της προέδρου Νάνσι Πελόζι όσο και των μελών του ανώτατου νομοθετικού οργάνου των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός συνδύασε τις αξίες και τα ιδανικά που συνδέουν τους αγώνες που έδωσαν οι δύο λαοί, όπως η “Δημοκρατία” και η “Ελευθερία”, τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν με την εισβολή στην Ρωσία αλλά και με την τακτική του αναθεωρητισμού που ακολουθεί ο Ταγίπ Ερντογάν με την συνεχή αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ωστόσο, ανέδειξε με ξεκάθαρο τρόπο τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Άγκυρας, με τις συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο, τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και τις απειλές εναντίον της Κύπρου.

“Δεν θα δεχτούμε επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία μας και τα εδαφικά μας δικαιώματα. Αυτές περιλαμβάνουν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως”, είπε χαρακτηριστικά με τα μέλη του Κογκρέσου να δείχνουν με το χειροκρότημα τους, την πλήρη στήριξη των ελληνικών θέσεων. Η κίνηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη συνέπεσε χρονικά με την αρνητική στάση που εκφράζει η Τουρκία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φιλανδίας, μία τακτική που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωθυπουργός με την ομιλία του έβαλε στο ίδιο κάδρο τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας για τα απολυταρχικά καθεστώτα.

“Να σταλεί ένα μήνυμα σε όλους τους αυταρχικούς ηγέτες ότι ο ιστορικός αναθεωρητισμός και οι ανοιχτές επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο δεν θα γίνουν ανεκτές από την παγκόσμια κοινότητα των δημοκρατικών κρατών. Η γλώσσα της εχθρότητας, του αναθεωρητισμού και της αυτοκρατορικής νοσταλγίας δεν θα επικρατήσει”.

Όπως είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός στη Βουλή, έθεσε το ζήτημα της αναβάθμισης και αγοράς των F16 που έχει ζητήσει η Τουρκία, στα μέλη του Κογκρέσου, του αρμόδιου οργάνου που αποφασίζει για τα εξοπλιστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού περιέγραψε τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να το σκεφτούν καλά πριν το πράξουν. “Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το ΝΑΤΟ σε μια εποχή που εστιάζουμε στο να βοηθήσουμε την Ουκρανία να νικήσει την επιθετικότητα της Ρωσίας είναι μια ακόμη πηγή αστάθειας στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Και σας ζητώ να το έχετε αυτό υπόψη σας, όταν λαμβάνετε αποφάσεις για προμήθειες αμυντικού υλικού που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο”.

Στις επαφές του κ. Μητσοτάκη αυτό το διήμερο στην Ουάσιγκτον ξεχωρίζουν οι συζητήσεις για τα ενεργειακά. Υπήρξε πολύ έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας για ανάπτυξη περισσότερων μονάδων αποθήκευσης και διανομής φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε σύμφωνα με συνεργάτες του ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενεργειακή πολιτική και την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο με επίκεντρο τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη μνεία στην ελληνοαμερικανική κοινότητα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους Έλληνες που έγιναν αποδεκτοί από το αμερικανικό κράτος όλα αυτά τα χρόνια κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα κοινά του αμερικανικού και του ελληνικού λαού, που είναι θεματοφύλακες της Δημοκρατίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επιφανείς Έλληνες στις ΗΠΑ, φέρνοντας ως τρανό παράδειγμα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Σήμερα οι Έλληνες που ζουν στις ΗΠΑ και τα τρία εκατομμύρια που αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες -ανάμεσά τους μερικοί από τους πιο σεβάσμιους εκπροσώπους στις τέχνες, την επιστήμη, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και πολιτικοί, αλλά και οραματιστές όπως ο Νίκολας Νεγρεπόντε, ο Αλμπερτ Μπουρλά, ο Τζον Κασαβέτης, ο Ελίας Καζάν, ο Τζέφρι Ευγενίδης, ο Τζορτζ Πελεκάνος, ο Τομ Χάνκς και βεβαίως ο Γιάννης Αντετονκούμπο. Έξι από αυτούς είναι στο Κογκρέσο και ένας από αυτούς ο Μάικ Δουκάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ το 1988. Και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που οι Έλληνες έγιναν αποδεκτοί στις ΗΠΑ ήταν ότι οι αξίες της Αμερικής και της Ελλάδας έχουν πολλά κοινά» ανέφερε συγκεκριμένα. «Ζήτω η φιλία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας» κατέληξε, καταχειροκροτούμενος.

