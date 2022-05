Τουρκική NAVTEX: Ασκήσεις με πυρά σε Ικαρία, Άνδρο, Μύκονο

Προκαλεί ξανά η Τουρκία με την έκδοση NAVTEX στο Αιγαίο. Μετά τον φανερό εκνευρισμό της από την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε NAVTEX που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ικαρίας, Άνδρου και Μυκόνου, για ασκήσεις με πυρά.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης αναφέρει στη NAVTEX ότι θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις σε περιοχή που απεικονίζεται παρακάτω:

TURNHOS N/W : 0486/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 17-05-2022 11:27)TURNHOS N/W : 0486/22

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 18 MAY 22 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

37 38.43 N – 025 29.97 E

37 45.43 N – 025 57.97 E

37 59.93 N – 025 57.97 E

37 59.93 N – 025 09.97 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 181000Z MAY 22.