Μητσοτάκης Κογκρέσο: Πρώτο trend στο Twitter ο πρωθυπουργός

Την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχολίασαν με αναρτήσεις τους χρήστες των social media. Οι περισσότεροι εξ αυτών εξήραν τα όσα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός εστιάζοντας σε πολλά από τα θέματα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών τόνισαν πως «έθεσε όλα τα θέματα που μας καίνε με σαφήνεια και τσαγανό», καθώς και ότι δεν «κωλώνει και τα λέει ίσια στο Κογκρέσο». Σημειώνεται πως τα χάσταγκ #Mitsotakis και #Μητσοτακης είναι πρώτο trend στο Twitter.

Δείτε πως σχολίασαν την ομιλία Μητσοτάκη οι χρήστες του Twitter:

#Mitsotakis has joined only eight other world leaders who have addressed a joint session of Congress since 2015. They include Pope Francis, the Prime Ministers of India, Japan, and Israel, and the Presidents of Afghanistan, France, and Ukraine#Μητσοτακης #Κογκρεσο

— Georgios (@The_Georgios) May 17, 2022