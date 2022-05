Μπύρα ΝΑΤΟ: Η Φινλανδία λανσάρει νέο προϊόν πριν την ένταξη στην Συμμαχία

Με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο επέλεξε μια μικρή ζυθοποιεία στην Φινλανδία να χαιρετίσει την απόφαση της κυβέρνησης να καταθέσει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ. Κυκλοφόρησε μια νέα μπύρα με το σήμα και την επωνυμία της… συμμαχίας.

Πρόκειται για την ζυθοποιεία Olaf Brewing, που εδρεύει στη Σαβονλίνα, και η νέα της μπύρα φέρει το όνομα OTAN (η γαλλική παραλλαγή του ονόματος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας), η μπλε ετικέτα της μπύρας περιλαμβάνει μια φιγούρα κινουμένων σχεδίων που φοράει μια μεταλλική πανοπλία, με σύμβολο την πυξίδα του ΝΑΤΟ. Και όπως φαίνεται αυτή η κίνηση μάλλον σηματοδοτεί την πρώτη… εισβολή της εταιρείας στα παγκόσμια γεγονότα, τουλάχιστον από άποψη μάρκετινγκ.

New beer brand in Finland: OTAN (French for NATO). pic.twitter.com/XWrUifykea

— Fuat (@lilygrutcher) May 16, 2022