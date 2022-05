Καταστροφή ρωσικών αρμάτων – Ντονέτς: Αποδεκατισμός των δυνάμεων

Σοβαρές απώλειες υπέστη ο ρωσικός στρατός σε γέφυρα της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times. Κατά την προσπάθειά του να διασχίσει τον ποταμό Σέβερσκι Ντονέτς, στην περιοχή του Λουχάνσκ, ο ρωσικός στρατός έχασε περισσότερους από 400 στρατιώτες, γράφουν οι The New York Times επικαλούμενοι στοιχεία του Institute for the Study of War (ISW).

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η μάχη αυτή υπήρξε μια από τις πιο αιματηρές μάχες καθ’ όλη την διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Στις 11 Μαΐου το ουκρανικό πυροβολικό κατέστρεψε τις ρωσικές πλωτές γέφυρες όπως και τα ρωσικά στρατεύματα με τον εξοπλισμό τους που είχαν συγκεντρωθεί πυκνά γύρω από αυτές, με αποτέλεσμα, όπως μεταδίδεται, να σκοτωθούν 485 άνθρωποι και να καταστραφούν περισσότερα από 80 άρματα μάχης» μεταδίδει το ISW. Συνολικά, στην περιοχή είχαν σταλεί 550 Ρώσοι στρατιωτικοί για να περάσουν τον ποταμό με στόχο να περικυκλώσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κοντά στο Ρουμπέζνι από βορειοδυτικά.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, επικαλούμενο δηλώσεις του επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής του Λουχάνσκ, Σεργκέι Γκαϊντάι, στο Telegram, κάνει λόγο για 1000 Ρώσους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στην μάχη αυτή και για περίπου 100 άρματα μάχης και άλλο εξοπλισμό που καταστράφηκαν.

«Εκείνη η ντροπιαστική επιχείρηση, την οποία έκαναν στην Μπελογκορόφκα, θα περάσει στην ιστορία του πολέμου αυτού μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ως η ήττα τους στην περιοχή του Λουχάνσκ. Επειδή οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κατέστρεψαν σχεδόν 100 μονάδες εξοπλισμού και σκοτώθηκαν δύο ρωσικές ταξιαρχίες, που σημαίνει σχεδόν χίλιοι στρατιώτες», έγραψε ο Γκαϊντάι. Στις 14 Μαΐου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πλωτές γέφυρες και μονάδα του ουκρανικού στρατού «που προσπάθησε να διασχίσει τον ποταμό Σέβερσκι Ντονέτς».

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022