Αμάντα Γεωργιάδη Eurovision: Η συγγραφέας του Χάρι Πότερ την εκθείασε με ένα tweet

H Αμάντα Γεωργιάδη με το ταλέντο της και τη χαρισματική ερμηνεία στον χθεσινοβραδινό τελικό της Eurovision κατόρθωσε να κερδίσει την αγάπη του κόσμου και να αποκτήσει θαυμαστές από ολόκληρο τον πλανήτη.

Τα θετικά σχόλια για την κατάκτηση της 8ης θέσης έπεσαν βροχή και ανάμεσα σε εκείνους που την αποθέωσαν για τη μελωδική της φωνή, την εξαίσια ερμηνεία της και την όλη της παρουσία ήταν και η διάσημη συγγραφέας J. K. Rowling.

Really loved that 💙🤍💙🇬🇷

And musically gifted husband approved too.

'Strong chorus, that.'#Eurovision

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022