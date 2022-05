Μπάφαλο μακελειό: Δέκα οι νεκροί από τους πυροβολισμούς του 18χρονου

Ένας 18χρονος λευκός Αμερικανός πυροβόλησε και σκότωσε 10 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τρεις το Σάββατο σε σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, σε συνοικία όπου διαμένουν κυρίως Αφροαμερικανοί, προτού παραδοθεί στην αστυνομία. Οι αμερικανικές αρχές έκαναν λόγο για «έγκλημα μίσους» και μια πράξη «βίαιου εξτρεμισμού με ρατσιστικά κίνητρα» Ένδεκα από τους δεκατρείς ανθρώπους που πυροβόλησε ήταν Αφροαμερικανοί, σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης, ο οποίος ήταν οπλισμένος με επιθετικό τυφέκιο AR-15 και φαίνεται πως έδρασε μόνος του. Οδήγησε «πολλές ώρες» από το σπίτι του μέχρι το Μπάφαλο όπου εξαπέλυσε την επίθεση, την οποία μετέδωσε διαδικτυακά μέσω κάμερας που έφερε πάνω του.

A clip from the live stream on Twitch that is claiming to have been a live stream video of the mass shooting at the Tops Market in #Buffalo, #NewYork. The video is NOT graphic, it shows the moments before the shooting begins. pic.twitter.com/KrlgYgdaFY

