Στεφ Κάρι – Κοινωνιολογία: Πήρε πτυχίο ο πρωταθλητής του NBA

Πρωταθλητής NBA με πτυχίο κοινωνιολόγου είναι πλέον ο Στεφ Κάρι. Ο μπασκετμπολίστας των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριος που έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα (2015, 2017, 2019) στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μετά από 13 χρόνια όπως ανακοινώθηκε είναι πτυχιούχος. Ο Στεφ Κάρι φοίτησε στο πανεπιστήμιο του Davinson από το 2006 έως το 2009 και το 2022 ανακοινώθηκε ότι πήρε το πτυχίο του στην κοινωνιολογία.

13 years after entering the NBA, Stephen Curry is a college grad.

Stephen completed his final semester of coursework this spring and will receive a Bachelor of Arts degree with a major in Sociology from Davidson College.

Congrats to the Class of 2022! pic.twitter.com/R3giuMtPDx

