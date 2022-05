Ο οικογενειακός χαρακτήρας που διατηρείται παρά τη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας, οι στενοί δεσμοί και η διάρκεια στις σχέσεις της με τους εργαζομένους έφεραν την εταιρεία Μασούτης για 11η συνεχόμενη χρονιά στη λίστα Great Place to Work, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας Best Workplaces του Great Place to Work Institute Hellas. Αυτά τα χαρακτηριστικά τονίζονται, εξάλλου, και σε ρεπορτάζ του αμερικανικού περιοδικού Newsweek για την εταιρεία Διαμαντής Μασούτης. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Μασούτης επισημαίνει ως ιδρυτική και πάγια αρχή την αναγνώριση της σημασίας και του ρόλου των 9.200 εργαζομένων της:

«Η ισχύς μας πηγάζει από τους ανθρώπους». Σημειώνει δε ότι το σημαντικότερο προσόν ενός εργαζομένου δεν είναι η πείρα και οι δεξιότητες, αλλά ο χαρακτήρας. Επιπροσθέτως, αναφέρει ότι η εταιρεία είναι ευτυχής να παρακολουθεί την πρόοδο των οικογενειών των εργαζομένων της, ότι πιστεύει στην ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής ζωής και εργασίας και στη σημασία της οικογένειας τόσο για τους εργαζομένους όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Στη φιλοσοφία του Ομίλου Μασούτης κυρίαρχοι στόχοι είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η αναγνώριση των προσπαθειών των εργαζομένων. Η εταιρεία, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες δεν πραγματοποίησε μειώσεις μισθών ή προσωπικού, αποδεικνύοντας τη συνεπή και διαρκή δέσμευσή της απέναντι στους εργαζομένους της.

Στη Μασούτης, η συλλογική προσπάθεια όχι μόνο αναγνωρίζεται, αλλά και επιβραβεύεται, όπως έπραξε την περίοδο του Covid, επιβραβεύοντας τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής με extra bonus για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Πρόκειται για ένα ποσό που αντιστοιχούσε στο 30% των ετήσιων καθαρών κερδών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μασούτης είναι η μόνη εταιρεία του κλάδου των Supermarket που βρίσκεται στη λίστα Best Workplaces στην κατηγορία άνω των 250 εργαζόμενων. Από το πρώτο κατάστημα που άνοιξε ο Διαμαντής Μασούτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το 1976, μέχρι σήμερα, ο όμιλος αριθμεί 334 συνολικά καταστήματα λιανικής – super market και χονδρικής – cash & carry σε όλη την ελληνική επικράτεια. Παρά τις μεγάλες αλλαγές που επήλθαν, διαχρονική αξία στην επιχειρηματική διαδρομή της Μασούτης, αποτελούν οι άνθρωποι της. Και η διάκριση Best Workplace από τους ίδιους τους εργαζόμενους αναδεικνύει ότι αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα, αλλά μια απτή απόδειξη του πόσο ανθρωποκεντρική είναι η ανάπτυξη της Μασούτης, στοχεύοντας στο να έχει ικανοποιημένους τόσο τους υπαλλήλους της όσο και τους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα.