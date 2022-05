Ντεκολτέ Τουρκία: “Ποινικό αδίκημα” το χαρακτήρισε πολιτικός, ξεσηκώθηκαν οι γυναίκες

Περί… ντεκολτέ το θέμα που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χθες στην Τουρκία. Ο λόγος ήταν το ντεκολτέ μιας ηθοποιού. Η Τουρκάλα ηθοποιός, Μελίς Σεζέν, που πριν από κάποιες ημέρες εμφανίστηκε με ένα φόρεμα που είχε αποκαλυπτικό ντεκολτέ σε γκαλά, σχολιάστηκε αρνητικά από το μέλος του κόμματος της Τουρκικής Δράσης, της κυβερνητικής συμμαχίας. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι γυναίκες στην Τουρκία ξεσηκώθηκαν με όσα είπε ο Αχμέτ Τσακάρ.

Ο Αχμέτ Τσακάρ ανέφερε ότι “το συγκεκριμένο ντεκολτέ είναι ποινικό αδίκημα. Δίχως να υπάρχει ανάγκη καταγγελίας. Διότι το ντεκολτέ είναι βαθύ, φαίνεται το στήθος και το δείχνει μέσα στην κοινωνία”. Όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ενώ η απάντηση δεν άργησε να έρθει και από την ηθοποιό μέσω Twitter, η οποία είπε ότι “θα συνεχίσει κανονικά τη ζωή της…”.

This is how empowered women dresses, you are daughter of 🇹🇷Turkish Republic, you are daughter of our beloved father 🇹🇷Mustafa Kemal Atatürk🇹🇷.#MelisSezen #MustafaKemalATATÜRK pic.twitter.com/HDOJVC4kE8

— 🇹🇷Mustafa Kemal Atatürk🇹🇷🇦🇿🇮🇱 (@AtaturkKemal81) May 12, 2022