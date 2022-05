Madonna NFT: Άγριο κράξιμο για τα νέα της γυμνά (και αηδιαστικά) βίντεο

Τρελό κράξιμο στο διαδίκτυο δέχτηκε η Μαντόνα, μετά την κυκλοφορία μιας παράξενης συλλογής βίντεο NFT. Τι δείχνουν αυτά; Την γυμνή τραγουδίστρια να γεννά δέντρα, πεταλούδες και ρομπότ σαρανταποδαρούσες. Η 63χρονη διάσημη τραγουδίστρια, που ξεπερνά πολλές φορές τα όρια- προκάλεσε σύγχυση αλλά και αποτροπιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες, όταν παρουσίασε την τολμηρή συλλογή NFT, η οποία προκάλεσε γρήγορα θύελλα αντιδράσεων στο Twitter, με τους χρήστες να βρίσκουν τα βίντεο «ανατριχιαστικά» και «τρομακτικά. Η Μαντόνα συνεργάστηκε με τον ψηφιακό καλλιτέχνη, γραφίστα και animator Beeple ( το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Michael Joseph Winkelmann) για να φτιάξει τα τρία βίντεο NFT – γνωστά και ως non-fungible tokens, τα οποία αφήνουν ελάχιστα στη φαντασία.

Μεταξύ των πιο γραφικών πτυχών των βίντεο είναι τα κοντινά πλάνα των γεννητικών οργάνων της τραγουδίστριας, τα οποία δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας σαρώσεις των γεννητικών οργάνων της ίδιας της Μαντόνα – και τα οποία προκάλεσαν τη μεγαλύτερη διαμάχη και οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μπορεί κάποιος να πει διακριτικά στη Μαντόνα ότι δεν θέλουν όλοι να βλέπουν τον κόλπο της;»

«Ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή, Μαντόνα» σχολίασε κάποιος σαρκαστικά ενώ ένας άλλος είπε ότι η τραγουδίστρια «δεν παύει ποτέ να τους εκπλήσσει» και ένας ακόμη υποστήριξε ότι «κανείς δεν το ζήτησε αυτό». «Αφήστε τη Μαντόνα να ταρακουνήσει τα πράγματα» έγραφε ένα άλλο tweet με έναν ακόμη να αναφέρει: «Ω Θεέ μου. Αυτός είναι ένας άρρωστος, άρρωστος, κακός κόσμος». Ένα άλλο άτομο είπε ότι ήθελε να «φύγει από τον πλανήτη» μόλις είδε τα βίντεο ενώ κάποιος άλλος τα αποκάλεσε «τρομακτικά, αλλά και ξεκαρδιστικά». Κάποιος επίσης, έγραψε ότι ο «κόσμος έχει τρελαθεί» ενώ ένας χρήστης αστειεύτηκε ότι τα βίντεό της έβαλαν τέλος στην κοινότητα NFT συνολικά.

Και οι αντιδράσεις δε σταμάτησαν εκεί. «Μπορεί κάποιος να πει διακριτικά στη Μαντόνα ότι δεν θέλουν όλοι να βλέπουν τον κόλπο της;» παρακάλεσε κάποιος. «Το χρειαζόμαστε πραγματικά αυτό;» αναρωτήθηκε κάποιος άλλος. «Ζητάει κανείς ένα τρισδιάστατο μοντέλο οποιουδήποτε μέρους του σώματος της Μαντόνα;». Ένας ακόμη κατηγόρησε την τραγουηδίστρια πως «αναζητά απεγνωσμένα την προσοχή». «Είναι πραγματικά απελπισμένη για προσοχή στα γεράματά της» συμφώνησε κάποιος άλλος. «Έχει τρελαθεί τελείως» ανέφερε ένα άλλο μήνυμα. «Η Μαντόνα είναι αηδιαστική και το τελευταίου άτομο στον κόσμο του οποίου να θέλω να δω το αιδοίο σε τρισδιάστατη απεικόνιση, αλλά την παραδέχομαι που καταφέρνει να είναι ακόμα σοκαριστική στα 60 της» είπε κάποιος άλλος χρήστης. «Είναι ηλίθιο αλλά τουλάχιστον είναι τολμηρό».

Τι δείχνουν τα NFT βίντεο της Μαντόνα

Με τον συλλογικό τίτλο «Mother of Creation» (Μητέρα της Δημιουργίας), η Μαντόνα τα βγάζει όλα, θέλοντας να μεταφέρει το μήνυμα πως «ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεις τη ζωή και δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείψεις την ελπίδα» σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας παραγωγής. Στο πρώτο βίντεο, που ονομάζεται Mother of Nature, εμφανίζεται μια ψηφιοποιημένη εκδοχή της Μαντόνα, η οποία κάθεται εντελώς γυμνή σε ένα μεταλλικό εξεταστικό τραπέζι σε ένα άδειο εργαστήριο. Το κλιπ ξεκινά με αμπέλια να βγαίνουν από τον κόλπο της 63χρονης, προτού στη συνέχεια προχωρήσει στη γέννηση ενός τεράστιου δέντρου. Φλοιός, κλαδιά και φύλλα φυτρώνουν όλα από την ιδιωτική της περιοχή. Τα βρύα και τα λουλούδια – τα οποία έχουν το ίδιο σχήμα κόλπου – αρχίζουν στη συνέχεια να καλύπτουν το δέντρο.

«Το ταξίδι μου στη ζωή ως γυναίκα είναι σαν αυτό ενός δέντρου. Ξεκινώντας από έναν μικρό σπόρο, πάντα σπρώχνοντας ενάντια στην αντίσταση της Γης. Το ατελείωτο βάρος της βαρύτητας» ακούγεται να λέει κατά τη διάρκεια του μονόλεπτου βίντεο. Το δεύτερο κλιπ, με τίτλο Mother of Evolution, παρουσιάζει την ψηφιοποιημένη εκδοχή της Μαντόνα – η οποία είναι και πάλι γυμνή – πάνω σε ένα σκουριασμένο παλιό φορτηγό. Με τα πόδια της ορθάνοιχτα, φαίνονται πεταλούδες να βγαίνουν από τον κόλπο της, καθώς απαγγέλει τους στίχους από το τραγούδι της «Justify My Love». «Δεν θέλω να είμαι η μητέρα σου. Ούτε εγώ θέλω να είμαι η αδελφή σου. Θέλω μόνο να είμαι ο εραστής σου. Θέλω να είμαι το μωρό σου», λέει. «Μπορούμε να πετάξουμε».

H Μαντόνα «γεννά» πεταλούδες σε αυτό το NFT

Σύμφωνα με την περιγραφή, το NFT θίγει «το ταξίδι της μεταμόρφωσης των πεταλούδων, που είναι ένα από τα πιο όμορφα δημιουργήματα της φύσης και ένα σημάδι ελπίδας». «Οι πεταλούδες είναι μια μεταφορά για το παράδοξο ότι ο κόσμος καίγεται σε μια μετα-αποκαλυπτική σκηνή, αλλά υπάρχουν ακόμα στοιχεία ζωής», συνεχίζει. «Συνεχίζουμε να γεννάμε, ανεξάρτητα από την καταστροφή που συντελείται, ανεξάρτητα από την καταπίεση που αντιμετωπίζουμε. Μεταφέρει το σημαντικό μήνυμα ότι αν περιμένετε να είναι τέλειος ο κόσμος ή να είναι τέλεια η ζωή σας για να δημιουργήσετε τέχνη, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Πρέπει να το κάνουμε, για τη δική μας επιβίωση σε αυτόν τον χαοτικό, απρόβλεπτο κόσμο».

Το τρίτο και τελευταίο βίντεο, που ονομάζεται Mother of Technology, δείχνει την τραγουδίστρια να ξαπλώνει γυμνή στο δάσος, ενώ μεταλλικές σαρανταποδαρούσες σέρνονται από την περιοχή των γεννητικών της οργάνων. Τα ρομποτικά ζωύφια κατεβαίνουν από τον κόλπο της και παίρνουν το δρόμο τους προς το δάσος, «απεικονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη μπορεί επίσης να γεννήσει φως στον κόσμο, αλλά μόνο αν χρησιμοποιηθεί σωστά».

Μια περιγραφή του κλιπ αναφέρει: «Η σαρανταποδαρούσα αντιπροσωπεύει την τεχνολογία – τόσο τη ζωογόνο δύναμη όσο και τους κινδύνους της, την αντιπαράθεση του σκότους και του φωτός. Η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται στον φυσικό και πραγματικό κόσμο- μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά αυτό έχει συνέπειες. Η φύση θα νικήσει τελικά στο τέλος».