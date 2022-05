Μουντιάλ ομοφυλόφιλοι: Το Κατάρ ρίχνει πόρτα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

Σάλο έχει προκαλέσει το κοινό ρεπορτάζ τριών Μέσων χωρών της Σκανδιναβίας σύμφωνα με το οποίο τα ξενοδοχεία διαμονής του Κατάρ τα οποία πρότεινε η FIFA για την φιλοξενία των φιλάθλων εν όψει του Μουντιάλ του 2022 δεν δέχονται ομοφυλόφιλους. Το σουηδικό SVT Sport, το νορβηγικό NRK και το δανέζικο DR έκαναν έρευνα σε 69 ξενοδοχεία για να μάθουν τις προθέσεις τους σχετικά με την διαμονή των ομοφυλόφιλων και έβγαλαν…λαβράκι.

Τα τρία από αυτά δεν δέχονται καθόλου ομοφυλόφιλους και άλλα είκοσι δέχονται αλλά δεν επιτρέπουν την εκδήλωση της σεξουαλικής ταυτότητά τους. Το ρεπορτάζ πήρε τεράστιες διαστάσεις και ζητήθηκε και η άποψη των ομοσπονδιών ποδοσφαίρου της Δανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. «Προφανώς και είναι απαράδεκτο. Δείχνει ξανά πως είναι λάθος να αναθέσεις ένα τουρνουά σε μία χώρα που δεν έχει σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το να σου επιτρέπεται να αγαπάς και να σου αρέσει όποιος θέλεις. Δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα πολλά χρόνια και δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουμε. Υπάρχει δουλειά ακόμα να γίνει και οι απαιτήσεις είναι λογικές».

NRK, SVT and DR has conducted a investigation into the Qatar World Cup Hotels and if they would accept a gay married couple. Out of the 69 which are officially listed:-

3 said no

20 say yes but with 'limitations'

33 said yes without restrictions

13 no reply/quarentine hotel

