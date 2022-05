Έλον Μασκ: Έκκληση από Ουκρανό διοικητή πεζοναυτών

Προσωπική έκκληση στον Έλον Μασκ για βοήθεια απηύθυνε ένας Ουκρανός διοικητής πεζοναυτών, που έχει καταφύγει μαζί με άλλους μαχητές στη χαλυβουργία Azovstal στη Μαριούπολη. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Σέρχιι Βολίνα: «Οι άνθρωποι λένε ότι έρχεστε από έναν άλλο πλανήτη για να διδάξετε στους ανθρώπους να πιστεύουν στο αδύνατο. Οι πλανήτες μας είναι ο ένας δίπλα στον άλλο, καθώς ζω εκεί όπου είναι σχεδόν αδύνατο να επιβιώσεις. Βοηθήστε μας να βγούμε από το Azovstal σε μια χώρα μεσολαβητή. Αν όχι εσύ, τότε ποιος; Δώσε μου ένα στοιχείο».

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.

— Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022