Τζόντι Λουκάκι θάνατος: «Έφυγε» μετά από ξυλοδαρμό από συγγενείς του

Σοκάρει το ολλανδικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Ζόντι Λουκόκι. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άγιαξ όπως μεταδίδει η εφημερίδα Het Parool πέθανε σε ηλικία 29 ετών μετά από ξυλοδαρμό από μέλη της οικογένειας του. Αυτό είχε ως συνέπεια να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει από τη ζωή.

Άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της πόλης Αλμίρε στην Ολλανδία. Άφησε πίσω του τον 7χρονο γιο του. Ο Κονγκολέζος έπαιζε με την φανέλα της Τβέντε έως τον Φεβρουάριο ενώ στο παρελθόν είχε περάσει από Άγιαξ, Καμπούρ, Τσβόλε, Λουντογκόρες και Μαλάτιασπορ. Ο Λουκόκι ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα του Κονγκό.

«Είναι απίστευτο. Σε τόσο νεαρή ηλικία. Είναι τόσο θλιβερό. Είναι πραγματικά τρομερό. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής της Τσβόλε, Γιαν Στρόιρ, μίας εκ των ομάδων στις οποίες είχε αγωνιστεί. Για την απώλεια του εξέδωσαν ανακοινώσεις οι ομάδες που είχε αγωνιστεί και φυσικά ο Άγιαξ. Σήμερα στον αγώνα της Τβέντε με την Χρόνινγκεν τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον αδικοχαμένο παίκτη και μαζί με τους παίκτες της Τβέντε ήταν στο γήπεδο και ο 7χρονος γιος του Λουκόκι.

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.

Rest in Peace, Jody 🤍

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 9, 2022