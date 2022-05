Ρώσοι βοηθούν Ουκρανούς: Ένα άλλο πρόσωπο, μέσα στη φρίκη του πολέμου

Οι Ουκρανοί πρόσφυγες που βρίσκονται άθελά τους υπό την κυριαρχία της Μόσχας λαμβάνουν βοήθεια από έναν απροσδόκητο σύμμαχο: δίκτυα Ρώσων εθελοντών που βοηθούν τους εκτοπισμένους από τον πόλεμο να εγκαταλείψουν τη Ρωσία. Όταν ο Μπογκντάν Γκοντσάροφ, η σύζυγός του και η 7χρονη κόρη τους διέφυγαν από τους βομβαρδισμούς στη γενέτειρά τους Μαριούπολη στα μέσα Μαρτίου, κατέληξαν σε εδάφη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία. Φοβούμενος μήπως μεταφερθεί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά αφού άκουσε ότι άλλοι πρόσφυγες στάλθηκαν στη Σιβηρία, ο Γκοντσάροφ επικοινώνησε με έναν Ρώσο εθελοντή που κανόνισε τη μεταφορά τους μέσω της Ρωσίας στα σύνορα με την Εσθονία. «Είναι θαύμα που γλιτώσαμε. Το οφείλουμε στους εθελοντές», είπε ο 26χρονος Γκοντσάροφ, ο οποίος εργαζόταν ως οικοδόμος πριν από τον πόλεμο και τώρα ξεκινά μια νέα ζωή στη Σουηδία.

Για τους ξεριζωμένους Ουκρανούς όπως ο Γκοντσάροφ που δεν θέλουν να παραμείνουν στη Ρωσία ή σε εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία, οι εθελοντές παρέχουν συμβουλές για τις διαδρομές του ταξιδιού καθώς και βοήθεια με χρήματα, μεταφορά και διαμονή στην πορεία του, σύμφωνα με εννέα άτομα που εμπλέκονται στα υπόγεια ρωσικά δίκτυα ή έχουν λάβει βοήθεια από αυτά. Πολλά από τα δίκτυα διευθύνονται από Ρώσους ή άτομα ρωσικής καταγωγής, σύμφωνα με τέσσερα από τα άτομα που εμπλέκονται στα δίκτυα. Τρεις από αυτούς είπαν στο Reuters πως ενώ οι περισσότεροι από τους εθελοντές βρίσκονται στο εξωτερικό, υπάρχουν επίσης ορισμένοι Ρώσοι υπήκοοι που εξακολουθούν να βρίσκονται στην πατρίδα τους και πολλοί από αυτούς εργάζονται λαθραία για να διαφύγουν της προσοχής των ρωσικών αρχών.

Δεν είναι τίποτα άλλο από έναν τρόπο με τον οποίο οι απλοί άνθρωποι στη Ρωσία που έχουν αναστατωθεί από την καταστροφή που προκλήθηκε από τον πόλεμο μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τη στιγμή που οι νόμοι του κράτους περιορίζουν ουσιαστικά την ικανότητα των πολιτών στη Ρωσία να ασκούν ανοιχτή κριτική στον στρατό.

An elderly woman sits in the bus with her dog during evacuation from Lyman, Donetsk region, eastern Ukraine. They are trying to escape from russian missiles.

