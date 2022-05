Δημοσιογράφος Al Jazeera – Ουκρανία: Οι πρώτες στιγμές μετά την εκτέλεσή της

Τα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν τον θάνατο της δημοσιογράφου του Al Jazeera, Σιρίν Αμπού Άκλεχ, καταγράφει βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Σε αυτό ακούγονται διαρκείς πυροβολισμοί, ενώ λίγο αργότερα, το πλάνο στρέφεται στο σημείο που έχει πέσει νεκρή στο οδόστρωμα η άτυχη Ιορδανή δημοσιογράφος με μια συνάδελφό της να έχει σκύψει δίπλα της και να φωνάζει απελπισμένα για βοήθεια. Στο μεταξύ, η ανταποκρίτρια του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera στα παλαιστινιακά εδάφη δολοφονήθηκε «εν ψυχρώ» από τις ισραηλινές δυνάμεις την ώρα που κάλυπτε συγκρούσεις στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Κατάρ.

For decades Sherine Abu Aqleh has been a notable journalist on Al Jazeera reporting the Israeli war crimes against Palestinians. Today the Israeli occupation forces shot her in the head. They killed her. Will Israel be sanctioned? Boycotted? Isolated? Condemned? pic.twitter.com/YSuWi08Qop

«Σε αυτό που πρόκειται ξεκάθαρα για φόνο, κατά παράβαση των διεθνών κανόνων, οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής δολοφόνησαν εν ψυχρώ την ανταποκρίτρια του Al Jazeera στην Παλαιστίνη, τη Σιρίν Αμπού Άκλεχ, η οποία έγινε στόχος πραγματικών σφαιρών νωρίς σήμερα το πρωί», επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο σε ανακοίνωσή του. Από την πλευρά της η υφυπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, η Λολουάχ αλ Χάτερ, τόνισε ότι η δημοσιογράφος του Al Jazeera σκοτώθηκε «με μια σφαίρα στο πρόσωπο».

«Η ισραηλινή κατοχή σκότωσε μία δημοσιογράφο του Al Jazeera, τη Σιρίν Αμπού Άκλεχ, ρίχνοντάς της μια σφαίρα στο πρόσωπο την ώρα που φορούσε γιλέκο με τη λέξη “press” και κράνος. Κάλυπτε την επίθεση στον καταυλισμό προσφύγων στη Τζενίν. Αυτή η τρομοκρατία του ισραηλινού κράτους πρέπει να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, η άνευ όρων στήριξη στο Ισραήλ πρέπει να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ», τόνισε η αλ Χάτερ στο Twitter.

Footage shows the moments of Al Jazeera’s senior reporter Shireen Abu Aqla’s death.

In appearance, Israeli footage that says there was a Palestinian cross fire doesn’t fit with this location.

She is also wearing a helmet and body armour. pic.twitter.com/fYCMQqxlxf

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 11, 2022