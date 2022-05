Τάγμα Αζόφ – Ουκρανία: Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες που ανήρτησαν, από το Azovstal

Φωτογραφίες τραυματισμένων ανθρώπων στη Μαριούπολη δημοσίευσε το τάγμα Αζόφ, ζητώντας εκκένωση της πόλης αυτής της Ουκρανίας. Οι μαχητές του τάγματος Αζοφ με αναρτήσεις φωτογραφιών στο Telegram δείχνουν τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι τραυματίες υπερασπιστές της Μαριούπολης, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

«Όλος ο πολιτισμένος κόσμος πρέπει να δει τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι τραυματίες, τους ακρωτηριασμένους υπερασπιστές της Μαριούπολης και να δράσει. Σε συνθήκες έλλειψης κάθε υγιεινής, με ανοιχτές πληγές, με γάζες που δεν είναι πια αποστειρωμένες, χωρίς τα αναγκαία φάρμακα και χωρίς τροφή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι οι στρατιωτικοί που φαίνονται στις φωτογραφίες και ακόμη εκατοντάδες που έχουν μείνει στο εργοστάσιο Αζοφστάλ, έχουν βαριά τραύματα.

«Ζητούμε την άμεση απομάκρυνση των τραυματιών στρατιωτών και τη μεταφορά τους σε εδάφη ελεγχόμενα από την Ουκρανία, όπου μπορούν να τους βοηθήσουν και να τους φροντίσουν κατάλληλα», έγραψαν οι υπερασπιστές της Μαριούπολης.

Παράλληλα απευθύνουν έκκληση στον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό να επιβεβαιώσουν τις αρχές τους, με το να σώσουν τους τραυματίες που δεν είναι πλέον μαχητές.

Εξάλλου, ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει δηλώσει πως περίπου 100 άμαχοι παραμένουν στο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Azovstal στη Μαριούπολη. Ο Πάβλο Κιριλένκο ανέφερε χθες βράδυ πως στον αχανή χώρο των εγκαταστάσεων βρίσκονται άμαχοι, πέρα από τους 100.000 κατοίκους σε άλλους τομείς της πόλης, που έχει υποστεί τεράστιες ζημιές.

These brave wounded defenders of #AzovstaI need medical help. The world leaders need to figure out a way to evacuate them. Now!!! #Azov #Mariupol #SaveMariupol #savemariupoldefenders #Ukraine️ #Ukrainian #army #help #BraveUkraine #Україна #Маріуполь pic.twitter.com/47jZwP5oNP

