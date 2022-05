Πέιν – δολοφόνος: Στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του Λόρενς Ντόριτι

Η αθλητική κοινωνία προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της δολοφονίας του Έντριαν Πέιν, αλλά και να μάθει τους λόγους που οδήγησαν τον 29χρονο Λόρενς Ντόριτι στο έγκλημα. Οι αστυνομικές αρχές του Ορλάντο έδωσαν στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του δράστη, ο οποίος συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος και η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Στη 1:37 τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου 2022, η αστυνομία του Όραντζ Κάουντι ενημερώθηκε για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο τετράγωνο 2500 του Έγκρετ Σόρς Ντράιβ. Ένας άνδρας στα 30 του, ο οποίος πυροβολήθηκε και στη συνέχεια αναγνωρίσθηκε ως ο Έιντριαν Πέιν με ημερομηνία γέννησης την 19η Φεβρουαρίου του 1991, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο δράστης του πυροβολισμού, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως ο Λόρενς Ντόριτι με ημερομηνία γέννησης την 17η Φεβρουαρίου του 1993, έμεινε στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ανακριθεί από τους ντετέκτιβς. Ο Ντόριτι συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κρατητήριο».

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne

Ο θάνατος του Πέιν έγινε γνωστός όταν ο πρώην συμπαίκτης του, Τζάρεντ Σάλιντζερ, μετέφερε μέσω Twitter την μακάβρια είδηση: «Αναπαύσου εν ειρήνη αδερφέ μου και συμπαίκτη, Έιντριαν Πέιν», έγραψε χαρακτηριστικά. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο έμπειρος ρεπόρτερ του Μίσιγκαν Στέιτ (εκεί έπαιξε κολλεγιακό μπάσκετ ο Πέιν), Κρις Σολάρι, επιβεβαίωσε την πληροφορία στον προσωπικό του λογαραισμό με φίλους και πρώην συμφοιτητές και συμπαίκτες του να σπεύδουν να τον αποχαιρετίσουν, αδυνατώντας να πιστέψουν την είδηση.

Τελευταίος σταθμός της επαγγελματικής του καριέρας ήταν Πέιν η Γιουβέντους στην Λιθουανία. Αγωνίστηκε στο NBA με τις φανέλες των Χοκς, Τίμπεργουλβς και Μάτζικ, πραγματοποιώντας συνολικά 107 εμφανίσεις. Επίσης έπαιξε στην G League με Μαντ Αντς, Όστιν Σπερς και Λέικλαντ Μάτζικ, ενώ είχε περάσει κι από το πρωτάθλημα της Κίνας και τους Ναντζίνγκ Μάνκι Κινγκς.

Στην Ευρώπη, πέρασε δύο φορές από τον Παναθηναϊκό, στο φινάλε της σεζόν 2017-18 καθώς και μεσούσης της σεζόν 2018-19, κατακτώντας δύο Κύπελλα Ελλάδος κι ένα πρωτάθλημα. Μετά την δεύτερη θητεία του στην Ελλάδα, αγωνίστηκε για λογαριασμό της Βιλερμπάν στην Γαλλία, ενώ πέρσι βρισκόταν στην Ορμανσπόρ της Τουρκίας.

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει θλίψη και οδύνη για τον χαμό του 31χρονου μπασκετμπολίστα…

… ενώ συλλυπητήρια ανακοίνωσε εξέδωσε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για τον αδόκητο χαμό του πρώην αθλητή μας, Άντριαν Πέιν. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

🕊️We are devastated to hear the sad news of Adreian Payne passing. Our thoughts and prayers are with his family and friends. Rest In Peace 🙏🏿 #OlympiacosBC pic.twitter.com/hiVYWbsFPZ

