Πτώση ρωσικού ελικοπτέρου: Νέο χτύπημα με ουκρανικό drone

Τη δραματική επίθεση από ουκρανικό drone κατά ενός ρωσικού ελικοπτέρου Mi-8 την ώρα που αποβιβάζονταν στρατιώτες στο κατεχόμενο Φιδονήσι της Μαύρης Θάλασσας κατέγραψε βίντεο.

Στις ασπρόμαυρες εικόνες που κάνουν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφηκαν από αέρος διακρίνεται το ρωσικό ελικόπτερο στο έδαφος, με Ρώσους στρατιώτες να αποβιβάζονται, λίγο πριν ουκρανικό τουρκικής κατασκευής drone TB2 Bayraktar εξαπολύσει τις βόμβες ή τις ρουκέτες του.

Ακολουθεί μια σφοδρή έκρηξη με στήλες καπνού να υψώνονται στον αέρα από το ελικόπτερο που έχει γίνει στάχτη καθώς το drone απομακρύνεται από το Φιδονήσι. Άγνωστο παραμένει πότε τραβήχτηκε το βίντεο, αφού δεν φέρει ημερομηνία, ή αν η επίθεση προκάλεσε θύματα ή τραυματίες στις ρωσικές δυνάμεις. Πάντως δεν αποκλείεται να μετείχαν πάνω από ένα drones στην επίθεση, αφού καταγράφηκε από δύο οπτικές γωνίες. Τα τελευταία 24ωρα οι ρωσικές δυνάμεις στο Φιδονήσι δέχονται επιθέσεις και βομβαρδισμούς,. Χθες μάλιστα ένα ουκρανικό drone φέρεται να έκανε στάχτη ένα ρωσικό αποβατικό σκάφος στο ίδιο νησί της Μαύρης Θάλασσας.

Το αποβατικό σκάφος τύπου Serna λέγεται ότι προστάτευε με αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα TOR τις δυνάμεις του Πούτιν στο Φιδονήσι. «Εχθρικές μονάδες στο Φιδονήσι παραμένουν χωρίς αεροπορική κάλυψη και θα καταστραφούν και θα καούν σαν κατσαρίδες ή ακρίδες», δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης και πρώην πρωθυπουργός, Άντον Γκερασένκο. Στο βίντεο ένα drone φαίνεται να κλειδώνει το στόχο του προτού εξαπολύσει την επίθεση στους ανυποψίαστους Ρώσους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και σε αυτό το πλήγμα μετείχε ουκρανικό Bayraktar TB2, ωστόσο το υλικό δεν φέρει ημερομηνία και αμέσως μετά το χτύπημα διακρίνονται άτομα να κινούνται γύρω από το σκάφος.

This might be the first TB2 UCAV aviation kill. It looks like a Russian Mi-8 helicopter was struck while dismounting soldiers onto Snake Island. https://t.co/WUzl79ipFt pic.twitter.com/EleZYZwT2a

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island – at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022