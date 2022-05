Αστυνομική βία: Στη φυλακή αστυνομικός που έσπασε το χέρι 73χρονης με άνοια

Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε πρώην αστυνομικός στο Κολοράντο των ΗΠΑ μετά τη βίαια σύλληψη 73χρονης με άνοια. Η Κάρεν Γκάρνερ είχε πάει τον Ιούνιο του 2020 σε σούπερ μάρκετ στη Λόβλαντ, στην πολιτεία Κολοράντο (δυτικές ΗΠΑ), όπου πήρε λίγα είδη αξίας 14 δολαρίων. Όμως, κατά τη δικηγόρο της, ξέχασε να πληρώσει, λόγω της άνοιάς της, κάτι που ώθησε υπαλλήλους του καταστήματος να καλέσουν την αστυνομία, παρότι είχαν ήδη πάρει πίσω τα εμπορεύματα. Ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο που ο αστυνομικός Όστιν Χοπ συνέλαβε την εβδομηντάχρονη, που επέστρεφε σπίτι της με τα πόδια. Όταν αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές του, καθώς έμοιαζε να μην τον καταλαβαίνει, την έριξε κάτω και της γύρισε τα χέρια πίσω από την πλάτη για της περάσει χειροπέδες.

Ex-officer who injured elderly Colorado woman with dementia during arrest is sentenced to 5 years in prison.

Austin Hopp, a former officer with the Loveland Police Dept. pleaded guilty to charges related to the 2020 arrest of Karen Garner: @minyvonneb https://t.co/2xgu0sEHGG

— Shomari Stone (@shomaristone) May 6, 2022