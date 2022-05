Ουκρανία πόλεμος – Μπούσα: Τεστ DNA για την ταυτοποίηση των νεκρών

Ο 20χρονος Vadim Yevdokimenko έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του με τον πιο σκληρό τρόπο: ένα βίντεο στις ειδήσεις που παρουσίαζε τα άτομα που βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις στη μαρτυρική Μπούσα. Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις αρχές Μαρτίου, αλλά ο σπουδαστής και η μητέρα του ήλπιζαν πως είχε πιαστεί αιχμάλωτος και κρατούνταν, όπως έχει γίνει με πολλούς άνδρες. Η μόνη παρηγοριά για την οικογένεια θα ήταν να θάψει τον νεκρό της, όμως και αυτό αποδεικνύεται πολύ δύσκολο καθώς έχει καταστεί αδύνατο να βρεθεί το πτώμα του.

Επισκέφθηκαν το νοσοκομείο της Μπούσα, όπου βρίσκονται περί τους 200 νεκρούς αγνώστων στοιχείων και γίνονται εξετάσεις DNA από Γάλλους ιατροδικαστές. Συγγενείς στήνονται στην ουρά για να δώσουν δείγμα σάλιου, σε μία τελευταία προσπάθεια να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Στην αρχή δεν γνωρίζαμε πόσα άτομα θα έρθουν» είπε ο Andrei Turbar, αναπληρωτής ερευνητής στην περιφέρεια της Μπούσα ενώ δεκάδες άτομα είχαν στηθεί και περίμεναν τη σειρά τους για το τεστ.

Easter in #Bucha . This bright holiday symbolizes the victory of good over evil, light over darkness. Faith and hope will help Ukraine prevail.🕊️ #StandWithUkraine️ #LifeWillPrevail pic.twitter.com/TZJicSJmSu

Χιλιάδες Ουκρανοί πρέπει να αντιμετωπίσουν τον πόνο της απώλειας, ενώ, συνάμα ψάχνουν εναγωνίως για τους ανθρώπους τους. Ορισμένοι αναζητούν παιδιά ή τους γονείς τους, έναν σύζυγο, αδέλφια. Όλοι εξαφανίστηκαν όταν οι Ρώσοι άρχισαν τις επιθέσεις σε αμάχους. Μερικοί πήραν τις απαντήσεις τους, όπως και ο Yevdokimenko, από μία εικόνα στο διαδίκτυο. Αλλά και εκείνοι δεν έχουν καταφέρει να βρουν και να θάψουν τους νεκρούς τους.

Η επιτετραμμένη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Michelle Bachelet, υπογράμμισε το βάσανο όσων έχουν εξαφανισμένους συγγενείς. «Θέλουν απεγνωσμένα να μάθουν πού βρίσκονται, εάν είναι ζωντανοί και πώς μπορούν να τους πάρουν πίσω». Η Vera Kunayeva και η Olga Zaetz είναι φίλες. Οι γιοι τους έμεναν σε γειτονικά σπίτια και έχουν εξαφανιστεί από τις αρχές του Μαρτίου. Προσεύχονται να βγουν αρνητικά τα τεστ DNA για να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες τους να ξαναδούν ζωντανά τα παιδιά τους.

One more #heartwarming photo to share. The story behind the photo – this granny put a khustka (ukrainian word for a headscarf) around her dog as it was afraid of shelling sounds in Horenka near #Bucha. 💛 pic.twitter.com/xK9dUyGUgF

