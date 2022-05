Κάρλα Μπρούνι πρώην: Ο κιθαρίστας των Telephone κατακεραυνώνει τη σύζυγο του Σαρκοζί

Ο πρώτος διάσημος σύντροφος της Κάρλα Μπρούνι κυκλοφορεί την αυτοβιογραφία του και δεν μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας. Μπορεί ο Μικ Τζάγκερ (σύντροφος της Κάρλα Μπρούνι επί επτά χρόνια) να επέστρεψε την προκαταβολή του ενός εκατομμυρίου λιρών για την αυτοβιογραφία του με την αιτιολογία πως βρήκε το παρελθόν του πολύ οδυνηρό για να το ξαναζήσει, ωστόσο ένας άλλος πρώην εραστής της έγραψε τα απομνημονεύματά του και προχωρά σε αποκαλύψεις για τη σύζυγο του Νικολά Σαρκοζί.

tbf, there are TONS of nude and nearly-nude pictures of Carla Bruni out there, the promise of which were famously used to phish G20 delegates back in 2011:https://t.co/qtkh1VTY8y pic.twitter.com/qivjzLdQjt

— Ray Radlein (@Radlein) March 1, 2022