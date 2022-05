Άμπερ Χερντ δίκη: Μου έσκισε το εσώρουχο και έβαλε τα δάχτυλά του μέσα μου ψάχνοντας ναρκωτικά

Σοκαριστικές λεπτομέρειες και περιγραφές για την ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική βία που ισχυρίζεται ότι υπέστη στα χέρια του Τζόνι Ντεπ μοιράστηκε εχθές η Άμπερ Χερντ στο δικαστήριο της Βιρτζίνια, όπου εκδικάζεται η μήνυση που άσκησε ο 58χρονος σταρ στην πρώην του για συκοφαντική δυσφήμιση. Ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στο εδώλιο από τη μέρα που ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη, η Χερντ μίλησε αρχικά για τη γνωριμία της με τον σταρ του Χόλιγουντ και τον ρομαντικό, παθιασμένο τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η ερωτική τους σχέση. Περιέγραψε τον Ντεπ που γνωρισε στα γυρίσματα της ταινίας Rum Diary και στο ξεκίνημα της σχέσης τους ως έναν άνδρα γλυκό, σαγηνευτικό και γενναιόδωρο, που την κέρδισε και την έκανε να τον ερωτευτεί παράφορα.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της δικηγόρου της, η Άμπερ Χερντ άρχισε σιγά σιγά να περιγράφει στον δικαστή και τους ενόρκους πώς, με το πέρασμα του χρόνου, άρχισε να αναδύεται στη σχέση τους ένα «μοτίβο» κακοποίησης με θύμα την ίδια και δράστη τον 58χρονο, ο οποίος δεν μπορούσε να θέσει υπό έλεγχο τις εξαρτήσεις του με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ξεκινώντας από το πρώτο χαστούκι που της έδωσε ο Ντεπ, μόνο και μόνο επειδή εκείνη γέλασε με ένα τατουάζ που είχε κάνει στο μπράτσο του για την πρώην του, Γουινόνα Ράιντερ, η Χερντ μίλησε για την αρνητική επίδραση που είχαν στη συμπεριφορά του συντρόφου της οι ουσίες που κατανάλωνε, με αποτέλεσμα να να γίνεται κατά διαστήματα εξαιρετικά βίαιος, παράλογος και ζηλιάρης.

"I've lost everything. No matter the outcome of this trial, I've already lost. I lost when these allegations were made, because they will stay with me forever. My life is ruined forever."

– Johnny Depp

How heartbreaking is that 😢 #JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDeppVsAmberHeard pic.twitter.com/YovXx7H775

— Mohak Soni (@mohaksoni21) May 4, 2022