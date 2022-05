Έλον Μασκ Twitter: Βρέθηκαν χρηματοδότες για την εξαγορά της πλατφόρμας

Χρηματοδότηση ύψους 7,14 δισ. δολαρίων από ομάδα επενδυτών, με στόχο την εξαγορά του Twitter, ύψους 44 δισ. δολαρίων, εξασφάλισε ο Έλον Μασκ. Σύμφωνα με πηγές του CNBC, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο εκκεντρικός μεγιστάνας θα αναλάβει προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Twitter Inc. για μερικούς μήνες, ενώ παράλληλα είναι ήδη διευθύνων σύμβουλος της Tesla Inc.

Ο επιχειρηματίας βρήκε ανταπόκριση σε επενδυτές. Ανάμεσά τους ο Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ και ο συνιδρυτής της Oracle Corp, Λάρι Έλισον, για να προχωρήσει στην εξαγορά του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης. Ο Έλισον, που είναι παράλληλα μέλος και του ΔΣ της Tesla, θα δώσει 1 δισ. δολάρια. Σε έγγραφο που απέστειλε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), ο Έλον Μασκ αναγράφει ότι έχει λάβει επιστολές δέσμευσης κεφαλαίων από 19 επενδυτές, όπως από τις εταιρείες Sequoia Capital (800 εκατ. δολάρια), Brookfield (500 εκατομμύρια), Vy Capital (700 εκατ.), Qatar Holding και άλλες. Ωστόσο, θα συνεχίσει επίσης τις επαφές του με τους νυν μετόχους του Twitter, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην επικεφαλής της εταιρείας, Τζακ Ντόρσεϊ, για να εξασφαλίσει πρόσθετα κεφάλαια.

